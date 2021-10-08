Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило три десятка

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило три десятка

Местные СМИ заявили, что такой толчок наблюдался в 23 районах Токио впервые за 10 лет.

В Японии до 32 возросло число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,9 балла, всколыхнувшего пригород Токио вечером в четверг, 7 октября.

Об этом сообщает информагентство Kyodo.

Отмечается, что два человека получили серьезные травмы в префектуре Сайтама, еще один — в префектуре Тиба. В результате землетрясения ряд поездов остановил движение, поэтому на воказалах выстроились длинные очереди за такси.

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Землетрясение произошло на глубине около 75 км с эпицентром в северо-западной части префектуры Чиба.

"Сейсмическая интенсивность 5+ наблюдалась в районе Адачи (Токио) и Кавагути (Сайтама). Такой толчок наблюдается в 23 районах Токио впервые после Великого восточно-японского землетрясения, произошедшего 10 лет назад", — говорится в материале.

Как сообщалось, толчки продолжались около 20 секунд. На улицах сработала экстренная система предупреждения. Через громкоговорители людей призывали погасить плиты, включить телевизоры и сохранять бдительность.

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