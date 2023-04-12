Количество выросло в два раза за полгода: сколько украинцев в Польше не планируют возвращаться домой

Количество украинцев в Польше, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода.

Более 40% украинцев в Польше, выехавших из Украины из-за войны, планируют остаться за границей и не возвращаться в дом.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного международным агентством по трудоустройству Gremi Personal.

Так, 38% опрошенных украинцев в Польше планируют остаться в этой стране. Еще 7% украинцев планируют переехать из Польши в другую страну и наладить свою жизнь там.

Фото: Gremi Personal

55% хотят вернуться в Украину. Из них 82% украинцев, которые планируют возвращаться, говорят, что приедут в Украину после победы. 8% собираются домой уже весной, 6% планируют вернуться летом, и 4% — осенью.

В агентстве отметили, что настроения украинцев в Польше заметно изменились за последние полгода. В октябре 2022 года:

только 17% респондентов не планировали возвращаться в Украину,

22,4% планировали поехать домой в ближайшие 3 месяца,

35% готовились остаться в Польше минимум на год,

25,6% планировалось вернуться домой, как только закончится война.

Таким образом, количество украинцев в Польше, которые не планируют возвращаться домой, выросло вдвое за полгода.

"Это может свидетельствовать о ряде факторов. Некоторым людям уже некуда возвращаться, в основном, это люди с Востока и Юга Украины, чьи дома уничтожены российскими оккупантами. Многие уже адаптировались в Польше, устроились на работу и отдали детей в польские школы. Некоторые женщины построили отношения с поляками и уже не хотят разводиться", – говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Согласно мартовскому опросу, только 10% украинцев не хотят выучить польский язык, еще 10% подтвердили, что уже владеют языком почти в совершенстве, 30% – могут свободно общаться, а 50% – в процессе изучения.

Польша приняла больше украинцев среди всех стран с начала полномасштабного вторжения РФ. Здесь живет около 2 млн украинцев.

Напомним, в Институте демографии предупредили, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости в Украине. По словам демографов, к 2030 году население Украины может сократиться до 35 миллионов.

Также в Институте демографии рассказали, что Украина находится на грани потери этнического "фундамента" нации.

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