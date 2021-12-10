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Число жертв ДТП с мигрантами в Мексике превысило полсотни: что известно

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© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press
© Associated Press

Грузовик, перевозивший в прицепе более сотни мигрантов, врезался в мост над шоссе и опрокинулся. Кое-кто из мигрантов скрылся.

В Мексике до 53 возросло количество мигрантов, погибших в результате опрокидывания грузовика с прицепом в городе Тукстла-Гутьерре, штат Чиапас.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали еще 54 человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Всех травмированных госпитализировали на скорых и пикапах в три ближайших медучреждения.

Пострадавший Селсо Пачеко из Гватемалы рассказал журналистам, что транспортное средство ехало на скорости, а затем как будто потеряло контроль под тяжестью людей.

По его словам, в прицепе грузовика находились мигранты из Гватемалы и Гондураса. Среди пассажиров было от восьми до десяти маленьких детей. Мужчина добавил, что пытался добраться до США, однако теперь ожидает, что его депортируют.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи написал в своем микроблоге в Twitter, что "глубоко сожалеет о трагедии в штате Чиапас и выражает солидарность с семьями погибших". Он пообещал предоставить родственникам "всю необходимую консульскую помощь, в частности, репатриацию".

Глава Управления гражданской обороны штата Чиапас Луис Мануэль Морено указал, что причиной опрокидывания грузовика могли стать "скорость и вес человеческого груза". К тому же, указал он, у места ДТП на дороге был изгиб, который мог привести к аварии.

По официальным данным, в прицепе грузовика находилось не менее 107 мигрантов. Однако, по словам спасателей, пожелавших остаться анонимными, после аварии несколько человек скрылись, опасаясь быть задержанными.

Эти слова также подтвердил один из фельдшеров, который рассказал, что видел, как люди в крови или с синяками, хромая, бежали к окрестностям.

Во время опрокидывания автомобиль врезался в основание стального пешеходного моста над шоссе. Удар был такой силы, что прицеп разорвало.

Очевидцы со ссылкой на слова уцелевших рассказали, что мигранты сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от 2,5 до 3,5 тыс. долларов за транспортировку до штата Пуэбла, в котором, вероятно, планировали связаться с другими перевозчиками, чтобы незаконно перебраться в США.

Напомним, что авария произошла в четверг, 9 декабря. После инцидента губернатор штата Чиапас Рутилио Эскандон дал указание "немедленно оказать помощь раненым" и подчеркнул, что "ответственность будет определяться по закону".

Известно, что грузовик утром покинул Гватемалу и направлялся в штат Веракрус, чтобы впоследствии добраться до Пуэблы. В издании отмечают, что этот маршрут является одним из наиболее распространенных коридоров для мигрантов, спасающихся от насилия в Центральной Америке.

В этом году на территории Мексики задержали более 228 тысяч мигрантов, и около 120 тысяч человек обратились с просьбой о предоставлении убежища. "Исторические цифры побили все рекорды для перемещенных лиц", – указывали журналисты.

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