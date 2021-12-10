Число жертв ДТП с мигрантами в Мексике превысило полсотни: что известно

Грузовик, перевозивший в прицепе более сотни мигрантов, врезался в мост над шоссе и опрокинулся. Кое-кто из мигрантов скрылся.

В Мексике до 53 возросло количество мигрантов, погибших в результате опрокидывания грузовика с прицепом в городе Тукстла-Гутьерре, штат Чиапас.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали еще 54 человека, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Всех травмированных госпитализировали на скорых и пикапах в три ближайших медучреждения.

Пострадавший Селсо Пачеко из Гватемалы рассказал журналистам, что транспортное средство ехало на скорости, а затем как будто потеряло контроль под тяжестью людей.

По его словам, в прицепе грузовика находились мигранты из Гватемалы и Гондураса. Среди пассажиров было от восьми до десяти маленьких детей. Мужчина добавил, что пытался добраться до США, однако теперь ожидает, что его депортируют.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи написал в своем микроблоге в Twitter, что "глубоко сожалеет о трагедии в штате Чиапас и выражает солидарность с семьями погибших". Он пообещал предоставить родственникам "всю необходимую консульскую помощь, в частности, репатриацию".

Глава Управления гражданской обороны штата Чиапас Луис Мануэль Морено указал, что причиной опрокидывания грузовика могли стать "скорость и вес человеческого груза". К тому же, указал он, у места ДТП на дороге был изгиб, который мог привести к аварии.

По официальным данным, в прицепе грузовика находилось не менее 107 мигрантов. Однако, по словам спасателей, пожелавших остаться анонимными, после аварии несколько человек скрылись, опасаясь быть задержанными.

|URGENTE: D'acord amb reportes preliminares, el accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo s'hauria provocat perquè un trailer es qued sense frenos. pic.twitter.com/BHNsedvQyx — Alerta News (@Alerta_News_) December 9, 2021

Эти слова также подтвердил один из фельдшеров, который рассказал, что видел, как люди в крови или с синяками, хромая, бежали к окрестностям.

Во время опрокидывания автомобиль врезался в основание стального пешеходного моста над шоссе. Удар был такой силы, что прицеп разорвало.

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Очевидцы со ссылкой на слова уцелевших рассказали, что мигранты сели в грузовик в Мексике, вблизи границы с Гватемалой, и заплатили от 2,5 до 3,5 тыс. долларов за транспортировку до штата Пуэбла, в котором, вероятно, планировали связаться с другими перевозчиками, чтобы незаконно перебраться в США.

Напомним, что авария произошла в четверг, 9 декабря. После инцидента губернатор штата Чиапас Рутилио Эскандон дал указание "немедленно оказать помощь раненым" и подчеркнул, что "ответственность будет определяться по закону".

Известно, что грузовик утром покинул Гватемалу и направлялся в штат Веракрус, чтобы впоследствии добраться до Пуэблы. В издании отмечают, что этот маршрут является одним из наиболее распространенных коридоров для мигрантов, спасающихся от насилия в Центральной Америке.

В этом году на территории Мексики задержали более 228 тысяч мигрантов, и около 120 тысяч человек обратились с просьбой о предоставлении убежища. "Исторические цифры побили все рекорды для перемещенных лиц", – указывали журналисты.

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