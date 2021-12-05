Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 13, пострадавших уже более полусотни

Число жертв извержения вулкана в Индонезии возросло до 13, пострадавших уже более полусотни

Местные сообщают о разрушенных домах, погибшем скоте и тысячах эвакуированных людей.

В Индонезии в воскресенье, 5 декабря, количество жертв извержения вулкана Семеру на острове Ява выросло до 13-ти.

Об этом информирует AFP.

Отмечается, что не менее 11 сел района Лумаджанг в провинции Восточная Ява покрыты вулканическим пеплом. Местные сообщают о разрушенных домах, погибшем скоте и тысячах эвакуированных людей.

"Сейчас количество погибших составляет 13 человек. Спасатели нашли больше тел", — рассказал представитель индонезийского Национального агентства по предотвращению стихийных бедствий (BNPB) Абдул Мухари.

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Он также отметил, что ночью чрезвычайники спасли десять человек, оказавшихся в ловушке на окраине Лумаджанга. В то же время в результате внезапного извержения вулкана пострадали по меньшей мере 57 человек, 41 из них госпитализирован с ожоговыми травмами.

Тем временем во временные приюты, в которые эвакуировали жителей пострадавшего района, отправили помощь, в частности продукты питания, брезент, маски для лица и мешки для трупов.

Как сообщалось, после продолжительных дождей мусор и лава образовали густую грязь, которая разрушила главный мост, соединяющий Лумаджанг и соседний район Маланг, а также повредила несколько домов.

Напомним, что на видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно, как местные жители убегают от огромного облака дыма. На кадрах слышны крики людей, пытающихся спастись.

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