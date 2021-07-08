Число жертв коронавируса достигло четырех миллионов человек: COVID-19 распространяется быстрее вакцины

Если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще много миллионы людей.
Коронавирус распространяется быстрее вакцины, а пандемия COVID-19 далека от завершения.
Об это заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
"Трагическая гибель четырех миллионов людей вследствие пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека", — заметил генсек.
Ведь, если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще много миллионы людей. Также, чем активнее распространение коронавируса, тем больше появляется штаммов, — более заразных, еще более смертоносных и более устойчивых к вакцинам.
Также Гутерреш призвал создать глобальный план прививок, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины.
Он считает, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования.
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