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Число жертв коронавируса достигло четырех миллионов человек: COVID-19 распространяется быстрее вакцины

Число жертв коронавируса достигло четырех миллионов человек: COVID-19 распространяется быстрее вакцины

Associated Press

Если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще много миллионы людей. 

Коронавирус распространяется быстрее вакцины, а пандемия COVID-19 далека от завершения.

Об это заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. 

"Трагическая гибель четырех миллионов людей вследствие пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека", — заметил генсек.

Ведь, если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще много миллионы людей. Также, чем активнее распространение коронавируса, тем больше появляется штаммов, — более заразных, еще более смертоносных и более устойчивых к вакцинам.

Также Гутерреш призвал создать глобальный план прививок, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины. 

Он считает, что G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки глобального плана вакцинации и координации его исполнения и финансирования. 

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