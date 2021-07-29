Число жертв лесных пожаров в Турции возросло, тушение продолжается непрерывно (фото, видео)

Число жертв лесных пожаров в Турции возросло, тушение продолжается непрерывно (фото, видео)

Эрдоган сообщил, что Турция мобилизовала все возможные силы для ликвидации лесных пожаров в республике.

Количество погибших в результате лесных пожаров на юге Турции достигло четырех. Сейчас прокуроры рассматривают различные причины возникновения нынешних масштабных лесных пожаров.

Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, сообщил телеканал TRT.

"К сожалению, в результате пожаров погиб еще один человек. Это произошло в районе Мармариса", — отметил он.

Представитель президента Турции Ибрагим Калин уже назвал масштабные лесные пожары "национальным бедствием".

About 60 fires broke out in 23 different locations since yesterday in Turkey. Many of these broke out at the same time. Our country is burning. Our people, our animals are dying. We are losing our homes. #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #PrayForTurkey pic.twitter.com/ykfYl9ypq8 — #TURKIYEYANIYOR #TURKEYISBURNING (@taekmetohell) July 29, 2021

"Лесные пожары — это национальное бедствие. Все наши учреждения ведут напряженную борьбу в координации. Работа будет продолжаться непрерывно", — написал Калин в Twitter в четверг, 29 июля, добавив, что сейчас прокуроры рассматривают различные причины возникновения нынешних масштабных лесных пожаров.

В свою очередь президент республики Тайип Эрдоган сообщил, что Турция мобилизовала все возможные силы для ликвидации лесных пожаров в республике, пишет Anadolu.

Helicopters, planes and thousands of firemen r currently trying to control fires in10 different locations in southern Turkey.3 people have died, hundreds of animals have perished.Our farms, villages and houses r burning. #WeNeedHelp #Turkeyisburning #turkiyeyaniyor #turkey #turkiye pic.twitter.com/C0kdCB52Sq — rose (@ rousy04) July 29, 2021

"Власти Турции мобилизовали все возможности для сдерживания и тушения лесных пожаров", — отметил он.

Помощь в тушении лесных пожаров Анкаре предложили Афины.

Напомним:

Лесные пожары начались накануне неподалеку от курортного города Манавгат в провинции Анталия на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе.

неподалеку от курортного города Манавгат в провинции Анталия на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе. А уже сегодня стихия добралась до популярных среди туристов курортов Мармарис и Ичмелер. Все небо затянуто удушливым дымом.

Все небо затянуто удушливым дымом. Масштабные пожары бушуют также в Манавгате, Стамбул, Бодруме, Анталии, Адане, Хатаи, Кайсери. Местные жители в соцсетях начали бить тревогу и массово распространять сообщения о том, что в городах не хватает транспорта, чтобы эвакуировать население.

Местные жители в соцсетях начали бить тревогу и массово распространять сообщения о том, что От масштабных пожаров страдают животные.

С курортов понемногу эвакуируют отдыхающих. В некоторых отелях уже пропал свет.

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