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Число жертв лесных пожаров в Турции возросло, тушение продолжается непрерывно (фото, видео)

Автор
Елена Вус
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Число жертв лесных пожаров в Турции возросло, тушение продолжается непрерывно (фото, видео)

ТСН.ua

Эрдоган сообщил, что Турция мобилизовала все возможные силы для ликвидации лесных пожаров в республике.

Количество погибших в результате лесных пожаров на юге Турции достигло четырех. Сейчас прокуроры рассматривают различные причины возникновения нынешних масштабных лесных пожаров.

Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли, сообщил телеканал TRT.

"К сожалению, в результате пожаров погиб еще один человек. Это произошло в районе Мармариса", — отметил он.

Представитель президента Турции Ибрагим Калин уже назвал масштабные лесные пожары "национальным бедствием".

"Лесные пожары — это национальное бедствие. Все наши учреждения ведут напряженную борьбу в координации. Работа будет продолжаться непрерывно",написал Калин в Twitter в четверг, 29 июля, добавив, что сейчас прокуроры рассматривают различные причины возникновения нынешних масштабных лесных пожаров.

В свою очередь президент республики Тайип Эрдоган сообщил, что Турция мобилизовала все возможные силы для ликвидации лесных пожаров в республике, пишет Anadolu.

"Власти Турции мобилизовали все возможности для сдерживания и тушения лесных пожаров", — отметил он.

Помощь в тушении лесных пожаров Анкаре предложили Афины.

Напомним:

  • Лесные пожары начались накануне неподалеку от курортного города Манавгат в провинции Анталия на юге Турции, по предварительным данным, из-за сильной жары в регионе.
  • А уже сегодня стихия добралась до популярных среди туристов курортов Мармарис и Ичмелер. Все небо затянуто удушливым дымом.
  • Масштабные пожары бушуют также в Манавгате, Стамбул, Бодруме, Анталии, Адане, Хатаи, Кайсери. Местные жители в соцсетях начали бить тревогу и массово распространять сообщения о том, что в городах не хватает транспорта, чтобы эвакуировать население.
  • От масштабных пожаров страдают животные.
  • С курортов понемногу эвакуируют отдыхающих. В некоторых отелях уже пропал свет.