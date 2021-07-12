Число жертв масштабного обвала в США возросло до 90

Еще 31 человек до сих пор считается пропавшим без вести.
В США в воскресенье, 11 июля, число погибших в результате обрушения 12-этажки в Серфсайде вблизи Майами от 24 июня возросло до 90 человек.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что личность 71 жертвы уже установили. Известно, что среди десяти погибших, обнаруженных в период с 6 по 9 июля, — трое детей 5, 6 и 9 лет. Между тем еще 31 человек до сих пор считается пропавшим без вести.
По словам мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кавы, спасатели надеются завершить поисковые работы в ближайшие две недели, однако более конкретных сроков не прогнозируют.
В то же время группа израильских спасателей решила покинуть место инцидента. К отъезду также готовятся чрезвычайники из Вирджинии, Нью-Джерси и Огайо. Поиски под завалами продолжают четыре команды из Флориды, Индианы и Пенсильвании.
Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт рассказал, что спасатели пытаются извлечь из-под завалов не только тела, но и личные вещи жертв. Он подчеркнул, что эта работа настолько тонкая, что "бригады находили среди обломков целые бутылки с вином".
- 12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городке Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.
- Поиски под завалами продолжались круглосуточно, на месте инцидента посменно работали более четырехсот спасателей.
- Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.
- Власти признали, что шансов найти живых не осталось, поэтому перевели работы в режим поиска погибших. Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника.
- Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.
- Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.
- Президент США Джо Байден вместе с женой приехал в Майами 1 июля. Он предположил, что одной из причин обрушения многоэтажного жилого дома могло стать глобальное потепление.