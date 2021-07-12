Число жертв масштабного обвала в США возросло до 90

Еще 31 человек до сих пор считается пропавшим без вести.

В США в воскресенье, 11 июля, число погибших в результате обрушения 12-этажки в Серфсайде вблизи Майами от 24 июня возросло до 90 человек.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что личность 71 жертвы уже установили. Известно, что среди десяти погибших, обнаруженных в период с 6 по 9 июля, — трое детей 5, 6 и 9 лет. Между тем еще 31 человек до сих пор считается пропавшим без вести.

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По словам мэра округа Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кавы, спасатели надеются завершить поисковые работы в ближайшие две недели, однако более конкретных сроков не прогнозируют.

В то же время группа израильских спасателей решила покинуть место инцидента. К отъезду также готовятся чрезвычайники из Вирджинии, Нью-Джерси и Огайо. Поиски под завалами продолжают четыре команды из Флориды, Индианы и Пенсильвании.

Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт рассказал, что спасатели пытаются извлечь из-под завалов не только тела, но и личные вещи жертв. Он подчеркнул, что эта работа настолько тонкая, что "бригады находили среди обломков целые бутылки с вином".

12-этажка Champlain Towers South, которую построили в 1981 году у побережья в городке Серфсайд в округе Майами-Дейд, рухнула в ночь на 24 июня.

в ночь на 24 июня. Поиски под завалами продолжались круглосуточно , на месте инцидента посменно работали более четырехсот спасателей.

, на месте инцидента посменно работали более четырехсот спасателей. Среди объявленных пропавшими без вести , которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств.

, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть граждане как минимум девяти стран, в том числе США, России, Израиля и шести латиноамериканских государств. Власти признали, что шансов найти живых не осталось, поэтому перевели работы в режим поиска погибших . Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника.

. Во время разбора завалов уже используется тяжелая техника. Жителей 12-этажного дома предупреждали о повреждении здания еще в апреле.

о повреждении здания еще в апреле. Известно, что конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.

и требовала интенсивного ремонта. Президент США Джо Байден вместе с женой приехал в Майами 1 июля. Он предположил, что одной из причин обрушения многоэтажного жилого дома могло стать глобальное потепление.

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