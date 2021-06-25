Число жертв масштабного обвала в США возросло до четырех, 159 человек ищут под завалами

Число жертв масштабного обвала в США возросло до четырех, 159 человек ищут под завалами

Среди пропавших без вести, в частности, сестра первой леди Парагвая, израильтяне и ортодоксальные евреи из РФ.

В США число жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами, штат Флорида, возросло до четырех. Еще 159 человек до сих пор считаются пропавшими без вести и могут находиться под завалами.

Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что по меньшей мере одиннадцать человек получили травмы и четверо пострадавших нуждались в госпитализации.

Как рассказал глава полиции округа Майами-Дейд Фредди Рамирес, спасатели изъяли три тела этой ночью. Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза для установления личностей погибших.

По словам мэра Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кавы, чрезвычайники подвергаются "чрезвычайному риску", разбирая завалы с пилами и отбойными молотками.

"Пока они выполняют свою работу, на них падает мусор. У нас есть инженеры-конструкторы на месте, чтобы гарантировать, что они не будут травмированы", — высказалась она.

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Среди объявленных пропавшими без вести людей, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, были люди со всего мира, в том числе супруги-пенсионеры из Майами, ортодоксальные евреи из России, израильтяне, сестра первой леди Парагвая с семьей и около двух десятков жителей Южной Америки.

Сейчас многие остаются в центре воссоединения, созданном рядом с местом обвала, ожидая результатов ДНК, которые должны помочь идентифицировать жертв.

Причина обвала до сих пор неизвестна. Предполагают, что инцидент мог произойти из-за оползня.

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Заметим, что 12-этажку Champlain Towers South построили в 1981 году у побережья в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд. Здание рухнуло в ночь на 24 июня.

Как сообщалось, поисковики с собаками проходят завалы, но каждое их движение может вызвать новые оползни. Кое-где в обломках дома возникают возгорания. Спасатели прежде всего ищут живых людей.

Друзья и родственники пытались дозвониться тем, кто может быть под завалами, но телефоны не отвечают. "Мой племянник был там с женой и тремя детьми — 2, 6 и 9 лет. Я теряю надежду, просто молю Бога", — поделилась одна из женщин на месте происшествия.

Новости мира: вблизи Майами обрушилась 12-этажка - судьба 159 жителей неизвестна

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