Число жертв масштабного обвала в США возросло до девяти, судьба более 150 человек до сих пор неизвестна

Число жертв масштабного обвала в США возросло до девяти, судьба более 150 человек до сих пор неизвестна

Пожар, ранее вспыхнувший глубоко под завалами и существенно усложнивший поисковые работы, удалось взять под контроль.

В американском штате Флорида в воскресенье, 27 июня, количество жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами возросло до девяти. Еще 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести, их ищут под завалами уже четвертый день.

Об этом со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Ливайн Каву сообщает CNN.

"В настоящее время одна пострадавшая скончалась в больнице, и еще восемь жертв мы достали на месте, поэтому сегодня я подтверждаю, что количество погибших достигает девяти", — отметила Кава.

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По ее словам, личности четырех жертв уже установили: "Мы прилагаем все усилия, чтобы идентифицировать тех, кто погиб, и, к тому же, связываемся с членами их семей".

Глава Майами-Дейд также рассказала, что пожар, ранее вспыхнувший глубоко под завалами и существенно усложнивший поисковые работы, в настоящее время находится "под контролем".

"Мы подавили пожар, выходивший из-под контроля, и дым, который повредил работе на определенных участках (...). Это позволило продолжить поиски и на этих территориях", — указала она.

Как пишет The Associated Press, родственники пропавших без вести разочарованы темпами поисковых работ и призывают местные власти привлечь спасателей и экспертов из других штатов.

"Моей дочери 26 лет, она здорова. Она могла бы выбраться оттуда, — заявила во время встречи спасателей с родными жителей дома одна из женщин. — Этого недостаточно ... Представьте, если бы ваши дети были там".

12-этажка Champlain Towers South обвалилась в городке Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на 24 июня.

The work of first responders continues around the clock in the effort to find survivors in void spaces within the rubble of the #SurfsideBuildingCollapse. pic.twitter.com/TZn52VpJEy — Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 27, 2021

Среди объявленных пропавшими без вести, которые в момент инцидента, скорее всего, находились в здании, есть люди со всего мира, в том числе супруги-пенсионеры из Майами, ортодоксальные евреи из России, израильтяне, сестра первой леди Парагвая с семьей и около двух десятков жителей Южной Америки.

Сейчас многие остаются в центре воссоединения, созданном рядом с местом обвала, ожидая результатов ДНК, которые должны помочь идентифицировать жертв.

Как сообщили позже в СМИ, конструкция здания имела серьезные структурные повреждения и требовала интенсивного ремонта.

80 бригад спасателей ведут масштабные поисково-спасательные работы на месте инцидента. Им уже удалось извлечь из-под завалов около 35 человек.

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