Протесты в ЮАР: жертв уже 212, правительство заявило о "спланированном" мародерстве

Протесты в ЮАР: жертв уже 212, правительство заявило о "спланированном" мародерстве

Люди массово бросились грабить магазины и украли товар на $1 млрд.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что насилие, которое охватило страну, было заранее спланированным, описав его как "нападение на демократию".

Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает ВВС.

Отмечается, что до 212 увеличилось количество погибших в результате беспорядков, вспыхнувших в ЮАР после заключения бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Еще в четверг этот показатель едва превышал сотню.

Тем временем правоохранители следят за поставками продуктов питания, поскольку в супермаркетах в течение нескольких дней продолжались массовые грабежи, из-за чего в магазинах возникла нехватка пищи.

В Квазулу-Наталь, по словам мэра провинции, мародеры разграбили не менее 800 розничных магазинов, украв товар на сумму около миллиарда долларов

"Совершенно очевидно, что все эти инциденты беспорядков и грабежей были спровоцированы — были люди, которые планировали и координировали их", — отметил Рамафоса.

Президент убежден, что беспорядки были попыткой захватить демократию в Южной Африке. Он сообщил сторонникам, что подстрекатели установлены, но не стал вдаваться в подробности. "Мы идем за ними", — заявил лидер ЮАР.

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После того, как беспорядки удалось взять под контроль, жителям провинции начали раздавать еду. Люди, которые стоят в очереди, говорят, что больше всего беспокоятся о том, чтобы накормить свои семьи, получить смесь и подгузники для младенцев и даже еду для своих домашних питомцев.

Во время беспорядков дороги провинции были повреждены или заблокированы мародерами. В связи с этим правительство отправляет военных в "потенциально горячие точки" для контроля за продовольствием, а полиция обеспечивает сопровождение при перевозке кислорода, лекарств и других важных товаров.

Вечером в пятницу Рамафоса заверил, что недостатка в пище больше нет, и призвал людей отказаться от панических закупок.

По его словам, правоохранители арестовали более 2,5 тыс. человек, причастных к беспорядкам.

"Если мы будем вместе, никакие восстания или насилие в этой стране не достигнут успеха, — высказался он. — Мы ведем борьбу за защиту нашей демократии, нашей Конституции, наших средств к существованию и нашей безопасности. Это не та битва, которую мы можем позволить себе проиграть".

Как сообщалось, Джейкоба Зуму, обвиняемого в коррупционных сделках, приговорили к 15 месяцам тюрьмы за отказ от дачи показаний, который служитель Фемиды расценил как неуважение к суду. Сторонники экс-президента ЮАР заявили, что этот приговор является несправедливым, и вышли на протесты.

В начале недели в провинциях Гаутенг и Квазулу-Наталь митинги переросли в мародерство: тысячи людей, в том числе женщины, дети и пенсионеры, бросились в магазины в попытке украсть еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду. Люди гибли в давке.

Среди массовых протестов и мародерства оказался украинец Юрий Принич, в прошлом году отказавшийся от эвакуации из Уханя в разгар пандемии ради любви. Мужчина поделился подробностями жизни в ЮАР.

Новости мира: в ЮАР среди массовых протестов и мародерства оказался украинец

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