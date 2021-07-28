Число жертв мощного взрыва в Германии выросло до двух, пострадавших уже 31

Число жертв мощного взрыва в Германии выросло до двух, пострадавших уже 31

Пятеро сотрудников остаются пропавшими без вести и надежда найти их живыми "быстро тает".

В Германии по меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в парке для химической промышленности в Леверкузене. Число пострадавших возросло до 31.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что пятеро сотрудников остаются пропавшими без вести. "К сожалению, надежда найти их живыми быстро тает", — заявил глава Chempark Currenta Ларс Фридрих.

Спасатели обследовали территорию инцидента, подтвердив, что опасности для местных жителей нет. Так, измерения загрязнения воздуха "не показали никаких отклонений от нормы".

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По данным местных властей, взрыв произошел в резервуарах для хранения растворителей. Мэр Леверкузена Уве Рихрат назвал инцидент "трагическим моментом для Леверкузена".

Как сообщалось, мощный взрыв прогремел на западе Германии во вторник, 27 июля, примерно в девять утра. В воздух поднялась огромная туча дыма.

Пожарным понадобилось почти четыре часа, чтобы потушить пожар, возникший после взрыва.

Местные власти заявили о чрезвычайной опасности и попросили горожан оставаться дома и не позволять детям играть на улице, пользоваться уличными бассейнами и есть фрукты или овощи со своего заднего двора в ближайшие дни.

Новости мира: в Германии взорвался химический завод - власти заявили о чрезвычайной опасности

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