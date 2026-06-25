Число жертв может составлять тысячи: мощное землетрясение всколыхнуло Венесуэлу (фото, видео)

Землетрясение в Венесуэле / © Associated Press

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Столицу Венесуэлы — Каракас — всколыхнули два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера. Десятки домов обрушились, много погибших и сотни раненых.

Об этом сообщает Reuters.

По официальным данным, по состоянию на 8 утра 32 погибших и 700 раненых в столице, однако эта статистика не включает жертв в штате Ла-Гуайра, вблизи Каракаса и наиболее пострадавшего аэропорта города.

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Временная президент Венесуэлы Делси Родригес назвала это «настоящей трагедией». По ее словам, спасательные работы по поиску людей продолжаются.

«Десятки зданий обрушились, и сейчас мы проводим очень интенсивные спасательные работы, чтобы спасти столько жизней, сколько нам позволит Бог. Я также хочу сказать, что это настоящая трагедия», — сказала она.

В помощь по разбору завалов прибудут спасательные бригады из других стран.

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

По данным американской геологической службы, первое землетрясение произошло магнитудой 7,2 западнее Каракаса, а менее чем через минуту после этого — второй толчок магнитудой 7,5. По их данным, существует вероятность гибели более 10 тысяч человек, однако официальные данные о жертвах поступают медленно.

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На встряхнувшее страну землетрясение отреагировал президент США Дональд Трамп. Он написал, что стихия повлекла за собой «сокрушительное количество смертей», и выразил готовность помочь.

Венесуэла расположена в сейсмически активной зоне, где Карибская плита встречается с Южноамериканской плитой. По данным американских сейсмологов, крайнее смертоносное землетрясение было в 1812 году. Тогда от мощного землетрясения, повлекшего масштабные разрушения в городах Мерида и Каракас, погибли около 30 000 человек.

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Напомним, вечером 24 июня в Каракасе, Венесуэле, произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,1 и 7,5. Местные власти сообщили о повреждении жилых зданий и начале аварийно-спасательных работ.

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