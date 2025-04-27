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Число жертв на фестивале в Ванкувере возросло: полиция озвучила цифры
Правоохранители заявили, что пока не рассматривают инцидент как теракт. Причины трагедии до сих пор устанавливаются.
В канадском Ванкувере количество погибших в результате наезда автомобиля на людей во время уличного фестиваля выросло до 11.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.
Правоохранители заявили, что пока не рассматривают инцидент как теракт. Причины трагедии до сих пор устанавливаются. В то же время отмечается, что водитель, задержанный на месте происшествия, ранее имел значительный опыт взаимодействия с полицией и медицинскими службами по делам, "связанным с психическим здоровьем".
В полиции также предупредили, что количество жертв может еще возрасти.
Напомним, в Ванкувере, 26 апреля, вечером автомобиль въехал в толпу, водитель был задержан.