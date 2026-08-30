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Число жертв наводнения в Непале растет: украинцев до сих пор ищут
Экстренные службы продолжают поиски людей в наиболее пострадавших районах, однако работу усложняют сильные дожди, препятствующие доступу к отдельным населенным пунктам.
Число погибших в результате масштабного наводнения в Непале продолжает расти. По состоянию на утро 30 августа спасатели обнаружили тела 750 человек.
Об этом сообщает Reuters.
По последним данным, пропавшими без вести остаются 3000 человек, из них 589 — иностранные граждане. В то же время спасателям уже удалось спасти почти 8,2 тысяч человек.
Спасательные и поисковые работы затрудняют погодные условия.
Наводнение в Непале — что известно
26 августа на границе между Непалом и Китаем произошел обвал ледника. Это привело к огромному потоку камней, льда, грязи и обломков, который каскадом пронесся через гималайские реки. Уровень воды резко поднялся и затопил населённые пункты. В это время там находились тысячи паломников и туристов.
Мощный поток воды, грязи и камней смывал дома, дороги и мосты, сносил автомобили и в считанные минуты менял русла рек.
После масштабного наводнения связь потеряна с 56 гражданами Украины. Пока украинцев нет среди погибших или раненых.
Почему поток оказался таким разрушительным
Ученые предполагают, что мощный оползень частично перекрыл реку, вода начала накапливаться, а затем прорвала естественную запруду и с огромной силой двинулась книзу.
Майк Сирл, профессор Оксфордского университета, говорит, что весь этот процесс мог продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.
По его словам, ситуацию значительно ухудшили особенности Гималаев — крутые горные склоны и глубокие узкие долины. Поэтому вода, камни и обломки двигались вниз с большой скоростью.