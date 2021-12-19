Число жертв супертайфуна на Филиппинах возросло до 169: что известно

Число жертв супертайфуна на Филиппинах возросло до 169: что известно

Очевидцы сообщают о "бойне" в пострадавших районах: "Дома, больницы, школы и общественные здания разорваны в клочья".

На Филиппинах до 169 возросло число погибших в результате мощного тайфуна "Рай", налетевшего на островную страну в четверг.

Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает BBC.

Отмечается, что установить масштабы потерь сложно, так как с рядом пострадавших регионов нет связи. Спасатели опасаются, что стихия могла унести больше жизней.

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"Во многих районах нет электричества, нет связи, очень мало воды, — рассказал глава Филиппинского Красного Креста Ричард Гордон. — Некоторые районы выглядят так, будто подверглись бомбардировкам хуже, чем во время Второй мировой войны".

По его словам, Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца подала экстренное обращение с просьбой выделить 20 миллионов швейцарских франков (22 миллиона долларов) для финансирования долгосрочной помощи.

"Бригады скорой помощи Красного Креста сообщают о бойне в прибрежных районах, – продолжил Гордон. – Дома, больницы, школы и общественные здания разорваны в клочья".

Он добавил, что сейчас на месте находятся волонтеры, оказывающие срочную помощь "людям, потерявшим все". В наиболее пострадавших районах сосредоточены тысячи военных, сотрудников береговой охраны и чрезвычайников, проводящих поисково-спасательные работы.

Указывается, что островам Сиаргао, Динагат и Минданао нанесен серьезный ущерб. Супертайфун "Рай" является самым мощным для Филиппин в 2021 году. Тем временем ученые предупреждают, что из-за глобального повышения температуры, вызванного антропогенным изменением климата, тайфуны становятся мощнее и ускоряются.

Напомним, что тайфун "Рай" движется на северо-запад со скоростью до 240 км/ч. Накануне губернатор островов Динагат Арлин Баг-ао разместила на официальном сайте местных властей заявление, в котором указала, что остров с населением около 180 тысяч "сравняло с землей". Она призвала предоставить провинции еду, воду, временные убежища, топливо, гигиенические наборы и медикаменты.

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