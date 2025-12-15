ТСН в социальных сетях

Число жертв теракта во время Хануки в Австралии возросло до 15 человек

Часть раненых находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших.

Игорь Бережанский
Теракт в Австралии

Теракт в Австралии / © AP

В Австралии возросло число погибших в результате террористического нападения до 15 человек.

Об этом сообщает CNN.

В полиции штата Новый Южный Уэльс уточнили, что один из вероятных нападавших был застрелен непосредственно на месте происшествия во время реагирования правоохранителей.

Еще один стрелок задержан. В настоящее время он находится под стражей, с ним работают следователи.

Также, по информации полиции, около 40 раненых остаются в больницах. Часть из них требует длительного лечения.

Правоохранительные органы продолжают расследовать обстоятельства нападения и выясняют возможные мотивы преступления.

Ранее сообщалось, что на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Двое мужчин вышли из автомобиля и открыли огонь.

Мы ранее информировали, что во время теракта на пляже Бонди в Сиднее погиб эмигрант из Украины.

