Число жертв теракта во время Хануки в Австралии возросло до 15 человек

Теракт в Австралии / © AP

В Австралии возросло число погибших в результате террористического нападения до 15 человек.

Об этом сообщает CNN.

В полиции штата Новый Южный Уэльс уточнили, что один из вероятных нападавших был застрелен непосредственно на месте происшествия во время реагирования правоохранителей.

Еще один стрелок задержан. В настоящее время он находится под стражей, с ним работают следователи.

Также, по информации полиции, около 40 раненых остаются в больницах. Часть из них требует длительного лечения.

Правоохранительные органы продолжают расследовать обстоятельства нападения и выясняют возможные мотивы преступления.

Ранее сообщалось, что на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Двое мужчин вышли из автомобиля и открыли огонь.

Мы ранее информировали, что во время теракта на пляже Бонди в Сиднее погиб эмигрант из Украины.