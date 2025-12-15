- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
Число жертв теракта во время Хануки в Австралии возросло до 15 человек
Часть раненых находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших.
В Австралии возросло число погибших в результате террористического нападения до 15 человек.
Об этом сообщает CNN.
В полиции штата Новый Южный Уэльс уточнили, что один из вероятных нападавших был застрелен непосредственно на месте происшествия во время реагирования правоохранителей.
Еще один стрелок задержан. В настоящее время он находится под стражей, с ним работают следователи.
Также, по информации полиции, около 40 раненых остаются в больницах. Часть из них требует длительного лечения.
Правоохранительные органы продолжают расследовать обстоятельства нападения и выясняют возможные мотивы преступления.
Ранее сообщалось, что на пляже Бонди в Сиднее произошла стрельба во время празднования Хануки. Двое мужчин вышли из автомобиля и открыли огонь.
Мы ранее информировали, что во время теракта на пляже Бонди в Сиднее погиб эмигрант из Украины.