Число жертв урагана "Ида" в США возросло, летальные случаи подтвердили в трех штатах

От непогоды страдают штаты Луизиана и Миссисипи.

Из-за урагана "Ида", который обрушился на США, погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает The Washington Post.

Количество зарегистрированных смертей, связанных с ураганом "Ида", который обрушился на территориях юго-востока США, сегодня выросла до шести человек, летальные случаи в результате стихии подтвердили в трех штатах.

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Двое сотрудников энергетической компании погибли во вторник в штате Алабама, выполняя ремонтные работы по восстановлению электросетей в округе Джефферсон.

В начале этой недели в штате Луизиана подтвердили, что один человек погиб во время наводнения, а другая погибла в результате падения дерева в городке Преривилл.

В понедельник, 30 августа, также сообщалось, что два человека погибли из-за обрушения участка шоссе у Люсдейла, штат Миссисипи.

Напомним:

На Соединенные Штаты обрушился мощный ураган "Ида". От непогоды страдают штаты Луизиана и Миссисипи, на Мексиканском побережье продолжается эвакуация. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 240 километров в час, урагану "Ида" присвоили четвертую категорию из 5 возможных.

От непогоды страдают штаты Луизиана и Миссисипи, на Мексиканском побережье продолжается эвакуация. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 240 километров в час, урагану "Ида" присвоили четвертую категорию из 5 возможных. Джо Байден уже назвал ураган чрезвычайной катастрофой — это значит, преодолевать его штату помогут из федерального бюджета.

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