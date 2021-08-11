Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Число жертв в результате лесных пожаров в Алжире возросло до 65, среди них — почти три десятка военных

Из-за гибели людей в стране объявлен трехдневный траур.

Лесные пожары в Алжире уже унесли 65 жизней. Правительство привлекло армию для борьбы с пожарами, сильнейшие из которых бушевали в горной местности Кабилия.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди 65 погибших 28 были военными. Еще 12 человек сильно пострадали из-за ожогов.

В свою очередь президент страны Абдельмаджид Теббун объявил трехдневный траур в связи с гибелью людей и приостановил государственные мероприятия, не связанные с пожарами.

Напомним:

  • Между тем после разрушительных пожаров курортную Турцию накрыла новая стихия. Теперь Черноморское побережье Турции накрыли наводнения. Немало населенных пунктов затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах. Один человек пропал.
  • А вот в Греции не утихают мощные лесные пожары : только за минувшую ночь эвакуировали 20 населенных пунктов.
Следующая публикация