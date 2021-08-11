Число жертв в результате лесных пожаров в Алжире возросло до 65, среди них — почти три десятка военных

Число жертв в результате лесных пожаров в Алжире возросло до 65, среди них — почти три десятка военных

Из-за гибели людей в стране объявлен трехдневный траур.

Лесные пожары в Алжире уже унесли 65 жизней. Правительство привлекло армию для борьбы с пожарами, сильнейшие из которых бушевали в горной местности Кабилия.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что среди 65 погибших 28 были военными. Еще 12 человек сильно пострадали из-за ожогов.

Algeria wildfires leave 42 civilians and soldiers dead pic.twitter.com/GEy8qyJOX1 — The Independent (@Independent) August 11, 2021

В свою очередь президент страны Абдельмаджид Теббун объявил трехдневный траур в связи с гибелью людей и приостановил государственные мероприятия, не связанные с пожарами. BREAKING: 18 soldiers dead, 13 injured in Algeria wildfires pic.twitter.com/L8TMZMLaOv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 10, 2021

Напомним:

Между тем после разрушительных пожаров курортную Турцию накрыла новая стихия. Теперь Черноморское побережье Турции накрыли наводнения. Немало населенных пунктов затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах. Один человек пропал.

Теперь Черноморское побережье Турции накрыли наводнения. Немало населенных пунктов затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах. Один человек пропал. А вот в Греции не утихают мощные лесные пожары : только за минувшую ночь эвакуировали 20 населенных пунктов.

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