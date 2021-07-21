Число жертв в результате наводнения в Германии возросло, Меркель выступила с защитой системы предупреждения

Число жертв в результате наводнения в Германии возросло, Меркель выступила с защитой системы предупреждения

Накануне катастрофы многие из местных жителей так и не получили смс-оповещения из-за сбоя в системе мобильной сети.

Во время посещения пострадавшего города Германии Бад-Мюнстерайфель, канцлер Ангела Меркель выступила с защитой системы предупреждения, которую в последнее время критикуют на фоне большого количества жертв в результате наводнения. Число жертв возросло до 169 человек.

Об этом проинформировал The Local.

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"Это было наводнение, которое превзошло наше воображение, когда вы видите разрушения, которые оно вызвало. Если вы посмотрите, сколько одних только мостов здесь разрушено, то это займет больше времени, чем пара месяцев", — заявила Меркель.

По словам канцлера, в эту среду в Берлине продемонстрируют программу помощи пострадавшим регионам. Впрочем, восстановление инфраструктуры займет гораздо больше времени.

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