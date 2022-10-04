Число жертв в результате теракта в колледже Кабула возросло до 53, более 100 раненых

В Кабуле смертник подорвался в учебном заведении.

Число погибших в результате теракта в колледже, который произошел в пятницу, 30 октября, на западной окраине Кабула, достигло 53 человек.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на миссию ООН в Афганистане.

Нападение произошло в учебном заведении, где проходил вступительный экзамен. Большинство жертв в результате теракта – женщины и девушки.

"Дальнейший рост числа жертв взрыва в учебном заведении в кабульском районе Хазара: 53 убитых, из которых по меньшей мере 46 — девушки и молодые женщины, 110 раненых", — рассказали в миссии ООН.

Миссия заверила, что продолжает документировать преступление.

Ни одна террористическая группа или лицо пока не взяли на себя ответственность за нападение.

Напомним, в Кабуле смертник подорвался в учебном заведении.

Читайте также: