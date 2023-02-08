Число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии выросло до более 8700 человек

Известно о более 37 тысяч пострадавших в результате мощного землетрясения.
По состоянию на утро 8 февраля количество жертв в результате масштабного землетрясения в Турции и Сирии составляет уже около 8704 человек.
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.
Сейчас известно, что в Турции погибли 6234 человека, а в Сирии – 2470.
Также известно о более 37 тысяч пострадавших. Также ожидается, что за этот день количество жертв будет увеличиваться.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения могло погибнуть до 20 000 человек.
Общее количество поисково-спасательного персонала превысило 79 тысяч человек. Также было направлено 5309 спасателей из других стран на помощь.
Землетрясение в Турции и Сирии
В понедельник, 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло вблизи турецкого города Газиантеп, недалеко от границы с Сирией. В Турции из-за землетрясения пострадали 10 городов.
В турецком городе Хатай из-под руин дома были спасены два гражданина Украины, которые считались погибшими в результате землетрясения.
Спасатели продолжают разбирать завалы на местах трагедии, пытаясь спасти тех, кто мог выжить под завалами.
Так, в Сирии маленькую девочку достали живой после 12 часов под завалами.
Читайте также:
- В Израиле произошло землетрясение – толчки почувствовали в нескольких городах
- Побережье Израиля накрыл шторм "Барбара" – есть пострадавшие (фото, видео)
- В Перу произошел мощный оползень – десятки человек оказались под землей (видео)