Число жертв в результате землетрясения в Турции и Сирии выросло до более 8700 человек

Известно о более 37 тысяч пострадавших в результате мощного землетрясения.

По состоянию на утро 8 февраля количество жертв в результате масштабного землетрясения в Турции и Сирии составляет уже около 8704 человек.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции.

Сейчас известно, что в Турции погибли 6234 человека, а в Сирии – 2470.

Также известно о более 37 тысяч пострадавших. Также ожидается, что за этот день количество жертв будет увеличиваться.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения могло погибнуть до 20 000 человек.

Общее количество поисково-спасательного персонала превысило 79 тысяч человек. Также было направлено 5309 спасателей из других стран на помощь.

Землетрясение в Турции и Сирии

В понедельник, 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло вблизи турецкого города Газиантеп, недалеко от границы с Сирией. В Турции из-за землетрясения пострадали 10 городов.

В турецком городе Хатай из-под руин дома были спасены два гражданина Украины, которые считались погибшими в результате землетрясения.

Спасатели продолжают разбирать завалы на местах трагедии, пытаясь спасти тех, кто мог выжить под завалами.

Так, в Сирии маленькую девочку достали живой после 12 часов под завалами.

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