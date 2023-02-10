Число жертв землетрясений в Турции и Сирии перевалило за 23 тысячи

В Турции удалось собрать крупнейшую в мире поисково-спасательную команду из более чем 140 тыс. человек.

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии возросло до 23 431 по состоянию на 10 февраля. Еще 83 008 человек получили ранения.

Об этом сообщает издание BNO News.

Так, количество жертв землетрясения в Турции составляет 19 388, а пострадавших — 77 711.

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В то же время в Сирии погибли 4043 человека, еще 5297 человек получили ранения.

Так, общее количество погибших в результате землетрясений составляет 23 431, пострадавших – 83 008.

Добавим, что в зоне бедствия находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сообщил, что удалось спасти 75 523 человека.

По словам Эрдогана, разрушения испытали настолько большое количество зданий на такой обширной территории, что это не позволило достичь необходимой скорости спасательной операции, хотя удалось собрать крупнейшую в мире поисково-спасательную команду из более 140 тыс. человек.

Напомним, в МИД Украины накануне сообщили, что в Турции под завалами могут находиться пятеро украинцев. В зону бедствия отправились консулы для помощи гражданам Украины.

Заметим, что эхо мощного землетрясения, которое прокатилось 6 февраля, ощутили и в Украине. Незначительные толчки коснулись Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

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