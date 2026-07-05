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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Число жертв землетрясений в Венесуэле стремительно возросло: погибли почти три тысячи человек

В Венесуэле продолжает расти количество жертв двойного землетрясения, которое произошло 24 июня. По последним официальным данным, погибли уже по меньшей мере 2954 человека, еще более 16,5 тысяч получили ранения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Венесуэла

Венесуэла / © Associated Press

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле приблизилось к трем тысячам. По информации местных властей, жертвами стихии стали по меньшей мере 2954 человека, а число раненых достигло 16 592 человек.

Об этом пишет Радио Свобода .

Тысячи людей остались без жилья, а десятки тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести. Международные спасательные команды сообщают, что постепенно завершают поисково-спасательные работы, поскольку шансы обнаружить под завалами живых людей стремительно уменьшаются.

Двойное землетрясение магнитудой 7,2 и 7,5 произошло вечером 24 июня с интервалом примерно в одну минуту. После основных толчков были зафиксированы еще сотни афтершоков. Больше всего пострадал густонаселенный прибрежный штат Варгас, в частности, город Ла-Гуайра. Значительные разрушения испытала также столица страны Каракас.

Венесуэла расположена в сейсмически активной зоне на стыке Карибской и Южноамериканской тектонических плит, поэтому землетрясения разной силы в стране не являются редкостью.

Напомним, что ранее в Венесуэле произошло чудо: мужчину достали живым из-под завалов спустя восемь дней после сокрушительного землетрясения

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Дата публикации
Количество просмотров
41
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