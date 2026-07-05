Число жертв землетрясений в Венесуэле стремительно возросло: погибли почти три тысячи человек

Венесуэла / © Associated Press

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Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле приблизилось к трем тысячам. По информации местных властей, жертвами стихии стали по меньшей мере 2954 человека, а число раненых достигло 16 592 человек.

Об этом пишет Радио Свобода .

Тысячи людей остались без жилья, а десятки тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести. Международные спасательные команды сообщают, что постепенно завершают поисково-спасательные работы, поскольку шансы обнаружить под завалами живых людей стремительно уменьшаются.

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Двойное землетрясение магнитудой 7,2 и 7,5 произошло вечером 24 июня с интервалом примерно в одну минуту. После основных толчков были зафиксированы еще сотни афтершоков. Больше всего пострадал густонаселенный прибрежный штат Варгас, в частности, город Ла-Гуайра. Значительные разрушения испытала также столица страны Каракас.

Венесуэла расположена в сейсмически активной зоне на стыке Карибской и Южноамериканской тектонических плит, поэтому землетрясения разной силы в стране не являются редкостью.

Напомним, что ранее в Венесуэле произошло чудо: мужчину достали живым из-под завалов спустя восемь дней после сокрушительного землетрясения

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