Число жертв землетрясения на Гаити достигло 1419, пострадавших уже 6 тысяч

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 1419, пострадавших уже 6 тысяч

Около 30 тысяч семей остались без крыши над головой.

На Гаити в понедельник, 16 августа, число жертв землетрясения возросло до 1419, а количество пострадавших достигло шести тысяч.

Об этом со ссылкой на Управление гражданской защиты Гаити сообщает The Associated Press.

Отмечается, что стихия разрушила более семи тысяч домов и повредила еще почти пять тысяч сооружений, в том числе больницы, школы, офисы и церкви. Около 30 тысяч семей остались без крыши над головой.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы ресурсы, которые у нас есть, были доставлены в места, которые наиболее сильно пострадали", — указал главы Управления гражданской защиты Гаити Джерри Чандлер.

Речь идет о городах Ле-Ке и Жереми, а также департаменте Ниппо, расположенных в юго-западной части страны.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри объявил в стране чрезвычайное положение, которое продлится месяц. Правительство уже начало перебрасывать помощь в районы, где разрушены города, а больницы — перегружены.

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Как сообщалось, землетрясение силой 7,2 балла произошло в 8:30 утра в субботу, 14 августа, на глубине около 10 километров с эпицентром примерно в 12 километрах к северо-востоку от Сен-Луи-дю-Сюда в юго-западной части страны.

Между тем метеорологи предупреждают, что в понедельник и вторник Гаити охватит тропический шторм с сильным ветром и проливным дождем, который "может привести к наводнениям и оползням".

США, Чили, Панама, Колумбия и некоторые другие страны Латинской Америки выразили готовность оказать помощь Гаити в преодолении последствий землетрясения.

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