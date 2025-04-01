Число жертв землетрясения в Мьянме стремительно растет: новые данные ошеломляют

Землетрясение в Мьянме. / © Associated Press

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После мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме , которое стало сильнейшим в стране более чем за столетие, ситуация в пострадавших регионах остается критической. По официальным данным, число погибших достигло по меньшей мере 2719 человек, еще более 4500 ранены, 441 числятся пропавшими без вести. Ожидается, что количество жертв будет расти.

Об этом сообщает Reuters.

В своем обращении военный лидер Мин Аунг Хлайнг признал масштаб трагедии. Удар стихии разрушил тысячи зданий, включая старинные пагоды и современные сооружения. В районе Мандалай, по данным ООН, под завалами дошкольного учреждения погибли 50 детей и двое учителей.

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Спасательные работы осложнены: во многих районах отсутствует доступ к воде, пище и медикаментам, люди спят под открытым небом.

"Общества тяжело удовлетворяют базовые потребности, а гуманитарные группы работают в чрезвычайно сложных условиях", - говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

В Мандалае, у эпицентра землетрясения, жители боятся новых подземных толчков и отказываются возвращаться в дома. Гражданская война в стране еще больше усложняет доставку помощи.

В соседнем Таиланде спасатели продолжают разбирать завалы после обрушения небоскреба в Бангкоке в надежде найти живых. Однако шансы с каждым часом уменьшаются.