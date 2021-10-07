Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 20, пострадавших уже более двухсот

Число жертв землетрясения в Пакистане возросло до 20, пострадавших уже более двухсот

Среди погибших и пострадавших много женщин и детей.

Число жертв мощного землетрясения в Пакистане в ночь на четверг, 7 октября, возросло как минимум до 20, пострадавших уже более двухсот.

Об этом сообщает Quetta Voice.

Отмечается, что среди погибших и пострадавших немало женщин и детей, некоторых госпитализировали в критическом состоянии.

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"Придите в больницу и сдайте кровь", — призвал один из активистов во время прямой трансляции в Facebook из пострадавшего округа Харнаи, что в провинции Белуджистан.

Землетрясение, магнитуду которого оценивают в 5,7 балла по шкале Рихтера, разрушило более сотни глиняных домов, а также повредило немало зданий. Из-за этого сотни людей остались без крыши над головой.

Как сообщалось, землетрясение произошло на глубине 10 км, когда "люди спали глубоким сном". Его эпицентр располагался в 102 км к востоку от города Кветта. Известно, что среди погибших — шестеро детей.

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