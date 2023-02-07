Число жертв землетрясения в Турции и Сирии может возрасти в 8 раз — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что количество жертв сильнейшего землетрясения на юго-востоке Турции, вблизи границы с Сирией, может возрасти в восемь раз.
Об этом пишет BBC.
Число жертв, которое составляет более 4200 человек, быстро возросло после первого землетрясения, которое произошло рано утром в понедельник.
Приблизительно через 12 часов на севере произошел второй мощный толчок.
Спасатели прочесывали горы обломков в мороз и снег, чтобы найти выживших.
Страны во всем мире оказывают поддержку, чтобы помочь спасательным усилиям, включая группы специалистов, собак-искателей и оборудования.
Геологическая служба США сообщила, что подземный толчок магнитудой 7,8 произошел в 04:17 по местному времени (01:17 по Гринвичу) на глубине 17,9 км (11 миль) вблизи города Газиантеп.
Сейсмологи заявили, что первое землетрясение было одним из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в Турции. Выжившие сказали, что потрясение прекратилось через две минуты.
Второе землетрясение, вызванное первым, имело магнитуду 7,5, а его эпицентр находился в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш.
Многие подземные толчки все еще ощущаются в регионе.
Число погибших и раненых как из Турции, так и из Сирии стремительно возросло в понедельник.
ВОЗ предупредила, что эти цифры, вероятно, возрастут восемь раз, поскольку спасатели найдут больше жертв под завалами.
«К сожалению, с землетрясениями мы всегда видим то же, что заключается в том, что начальные отчеты о количестве погибших или пострадавших значительно возрастут на следующей неделе», — сказал старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе. Об этом AFP сообщила Кэтрин Смоллвуд.
Добавим, что сейсмолог из Нидерландов предусмотрел разрушительное землетрясение в Турции и Сирии.
В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса.
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