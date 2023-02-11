Число жертв землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 23 700 человек

Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.
Число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля 2023 года, перевалило уже более 23 700 человек.
Об этом пишет The Guardian и Anadolu.
В Турции более миллиона пострадавших в результате стихийного бедствия находятся во временных приютах для людей.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в течение 10 февраля из-под завалов спасли 67 человек. В больницы сейчас попали 80 тысяч пострадавших.
В то же время, опасные подземные толчки продолжаются. Уже зафиксировано 1666 таких толчков.
К спасательной операции привлечены 159 146 человек, более 12 тысяч строительных машин и более 900 кранов.
Напомним, в МИД Украины накануне сообщили, что в Турции под завалами могут находиться пятеро украинцев. В зону бедствия отправились консулы для помощи гражданам Украины.
Заметим, что эхо мощного землетрясения, которое прокатилось 6 февраля, ощутили и в Украине. Незначительные толчки затронули Хмельницкую и Южноукраинскую АЭС.
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