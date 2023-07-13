"Чистая магия": в ЮАР впервые за 11 лет выпал снег (фото)

Для местных жителей это стало настоящей неожиданностью.

В крупнейшем городе Южной Африки Йоханнесбурге выпал снег. Местные жители были ошеломлены первым снегопадом за последние десять лет, а некоторые дети увидели снег впервые.

Об этом пишет издание The Guardian.

В социальных сетях жители Йоханнесбурга называют снег "чистой магией". Некоторые дети впервые в жизни смогли увидеть снег.

В ЮАР неожиданно выпал снег / Фото: Associated Press

По словам ученых, снег вряд ли продержится долго и был вызван резким повышением влажности, низкими температурами и холодным ветром.

Напомним, в шести провинциях Египта из-за непогоды погибли три человека. Снег сопровождался проливным дождем, продолжавшимся несколько часов.

Читайте также: