Чисто российская дезинформация: в ООН ответили на обвинения РФ о "грязной бомбе" в Украине

Россия передала Совету Безопасности Организации Объединенных Наций свои обвинения в том, что Украина готовилась использовать "грязную бомбу" — взрывное устройство с радиоактивным материалом, выразив обеспокоенность во время закрытого заседания 15-членного органа. Заместитель посла Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил, что в ООН "не увидели и не услышали никаких новых доказательств", подтверждающих "явно лживые обвинения России".

Об этом сообщает Reuters.

"Это чистая российская дезинформация, которую мы видели много раз раньше, и это должно прекратиться", – сказал Кариуки.

На вопрос журналистов о том, какие доказательства в подтверждение своего обращения есть у России, представитель посла России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что это разведывательная информация, предоставленная западным коллегам с "необходимым уровнем допуска".

"Мы вполне довольны тем, что повысили уровень осведомленности. Я не против того, чтобы люди говорили, что Россия кричит: "Волк!", если этого не произойдет, потому что это ужасная, ужасная катастрофа, которая потенциально угрожает всей Земле", — сказал Полянский.

В то же время, на вопрос о том, какие доказательства в подтверждение своего обращения имеет Россия, Полянский сообщил, что это разведывательная информация, предоставленная западным коллегам с "необходимым уровнем допуска".

Напомним, так называемая "грязная бомба" — это оружие состоящее из смеси взрывчатки (динамит), а также радиоактивных веществ. Другое название такой бомбы – радиологическое рассеивающее устройство (РРП).

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