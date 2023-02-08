Член парламента Британии заявил об взломе своей электронной почты – подозревают россиян

У политика возникли проблемы с входом в электронную почту.

Член парламента Великобритании Стюарт Макдональд заявил, что группа злоумышленников сломала его электронную почту и похитила письма. К инциденту, вероятно, могут быть причастны хакеры из России, и он опасается, что они будут обнародованы.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление Макдональда.

По его словам, взлом почты произошел 13 января. Политик получил уведомление на свой телефон об электронном письме от коллеги. В сообщении не было ничего подозрительного, оно поступило из подлинной электронной почты сотрудника.

В сообщении было сказано, что к нему прикреплен защищенный паролем документ с военной новостью в отношении Украины. Однако, когда он нажал документ, его перебросило на страницу входа для учетной записи электронной почты. А после ввода пароля появилась пустая страница.

Позже Макдональд попросил сотрудника отправить письмо повторно, но тот сказал, что никаких писем не отправлял. Позже у политика также возникли проблемы со входом в личный аккаунт – его заблокировали из-за подозрительной активности.

"В последние несколько недель я имел дело со сложным и целенаправленным фишинговым взломом моей личной учетной записи электронной почты и личной учетной записи электронной почты, принадлежащей одному из моих сотрудников. Эти взломы являются уголовным преступлением", — прокомментировал политик.

Также отмечается, что хакерская группа, от действий которой пострадал Макдональд, предположительно связана с российскими спецслужбами. Вероятно, эта же группа ранее публиковала сломанные электронные письма бывшего главы MI6 сэра Ричарда Дирлова, а также журналиста Пола Мейсона.

Атаки российских хакеров

Минувшим летом российская хакерская группа, известная как Cold River, атаковала три лаборатории ядерных исследований в Соединенных Штатах. Атака произошла именно тогда, когда Путин заявил, что Россия будет готова применить ядерное оружие для "защиты своей территории".

Российская хакерская группа атаковала несколько немецких вебсайтов, вероятно, из-за решения Германии передать Украине танки. В частности, DDoS-атака была на сайтах федерального правительства и аэропорта Гамбурга.

Группа реагирования на инциденты Национального агентства по кибербезопасности Италии заявила об увеличении количества DDoS-атак на итальянские госучреждения со стороны российских групп хакеров.

Российские хакеры атаковали сайты Ватикана после критики России Папой.

В ноябре 2022 года российский хакер с ником "Джокер" сломал страницу в Instagram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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