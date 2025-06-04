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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Членство Украины в НАТО: представитель США сообщил, обсуждается ли этот вопрос с союзниками по Альянсу

США и другие союзники НАТО пока не рассматривают вступление Украины в Альянс.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир Фото автора: Кристина Зеленюк Кристина Зеленюк
Украина и НАТО

Украина и НАТО / © Associated Press

Вопрос членства Украины в НАТО пока не является предметом активных обсуждений среди союзников.

Об этом сказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер на онлайн брифинге для журналистов перед началом встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе, передает корреспондентка ТСН.

«Вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не обсуждается, и мы не единственный союзник НАТО, который придерживается такого мнения. Однако в конце концов, это решение должно быть единодушным решением президента Трампа и всех 32 союзников», — отметил Мэтью Уитакер.

Напомним, Уитакер заявил, что США не приняли еще никаких решений относительно будущей помощи Украине.

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