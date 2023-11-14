Члены ВОЗ в Конго совершили сексуальное насилие в отношении более 100 женщин: какую компенсацию им выплатили

В Конго более 100 женщин заявили о сексуальном насилии над ними со стороны сотрудников ВОЗ, работавших в этой стране во время вспышки лихорадки Эбола. Организация выплатила потерпевшим женщинам по 250 дол.

Об этом сообщает Associated Press.

В Конго в начале 2023 года приезжала Гаи Гамхеваге, руководящая усилиями ВОЗ по предотвращению сексуального насилия, чтобы разобраться с самым известным сексуальным скандалом в истории организации.

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Во время визита Гамхеваге встретила одну из пострадавших, которая родила ребенка с "недостатками развития, нуждающегося в специальном медицинском лечении". Это означает еще большие траты для молодой мамы в Конго – одной из самых бедных стран мира.

ВОЗ выплатила по 250 дол. не менее 104 женщинам в Конго, которые утверждают о сексуальном насилии или эксплуатации со стороны работников организации. Чтобы получить наличные деньги, женщины должны были пройти обучающие курсы, цель которых – помочь начать "деятельность, приносящую доход".

Отмечается, что многие женщины в Конго, подвергшиеся сексуальному насилию, до сих пор не получили никаких выплат. Как пояснила в октябре ВОЗ в конфиденциальном документе, около трети потерпевших "невозможно найти". Еще около 10 женщин отказались от предложения денежной "компенсации".

Что значит для жителя Конго сумма в 250 дол.

Единоразовая выплата женщинам из Конго в размере 250 дол. – меньше, чем однодневные расходы некоторых работников ООН в этой стране.

В то же время такая сумма покрывает типичные расходы на проживание в Конго в течение менее четырех месяцев. Заметим, что в этом африканском государстве многие выживают менее чем на 2,15 дол. в день.

Напомним, СМИ еще несколько лет назад сообщали, что специалисты ряда гуманитарных организаций, работавших в Конго во время эпидемии Эболы, насиловали местных жительниц и предоставляли им работу в обмен на секс.

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