Чмут сделал громкое заявление о возвращении контроля над Приднестровьем

Он выступил за разоружение местных "вооруженных сил" и "милиции", а также вывод из Приднестровья 200 российских кадровых военных.

Глава фонда "Повернись живым" Тарас Чмут заявил, что пора вернуть Молдове законный контроль над захваченными Россией Приднестровьем.

Об этом он написал в Сети.

Говоря о возвращении Молдове контроля над Приднестровьем, Чмут отметил, что пора завершить историю этой "черной дыры" в Европе и на украинской границе.

"Думаю, настало то время, когда пора вернуть законный контроль Кишиневу над временно захваченными Россией территориями так называемой "ПМР". Разоружение местных "вооруженных сил" и "милиции", вывод ~200 российских кадровых военных и завершение истории этой "черной дыры" в Европе и на нашей границе", – говорится в заявлении директора фонда.

Сообщение Тараса Чмута о Приднестровье

Напомним, после прекращения транзита российского газа через территорию Украины Москва отказалась поставлять ресурс по другим маршрутам. Поэтому в оккупированном россиянами молдовском регионе Приднестровье с 1 января прекратили подачу тепла и горячей воды для населения, бюджетных учреждений и организаций.

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