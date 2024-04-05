Чрезвычайная ситуация в Хабаровске: радиационный фон в 1600 раз превысил норму

В промышленном районе российского города была обнаружена капсула с цезием.

В пятницу, 5 апреля, в российском городе Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации после того, как местный житель случайно обнаружил, что в одном из промышленных районов города резко подскочил уровень радиации.

Об этом сообщает издание "Новая газета" со ссылкой на волонтеров группы дозиметрического контроля, приехавших в упомянутый район раньше сотрудников МЧС.

По их словам, дозиметр на месте ЧП в пиковом значении показывал до 800 микрозивертов, что в 1600 раз больше безопасного значения.

Источник радиоактивного загрязнения волонтерам самостоятельно не удалось выявить, они лишь определили территорию, где "фонило" больше всего.

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Со временем сотрудники МЧС огородили территорию 30 на 30 метров, где обнаружили капсулу с цезием от дефектоскопа. Находку поместили в защитный контейнер и вывезли на утилизацию.

Снять режим ЧП в Хабаровске администрация города планирует в понедельник, 8 апреля. До этого времени на месте, где была обнаружена капсула, будет проводиться мониторинг.

Местных жителей уверяют, что окружающей среде и людям больше ничего не угрожает.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области РФ на входящем в состав корпорации "Росатом" Уральском электрохимическом комбинате разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Жителей города Новоуральска, где расположено предприятие, власти тоже призывали не паниковать.

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