Чрезвычайная ситуация в Хабаровске: радиационный фон в 1600 раз превысил норму

В промышленном районе российского города была обнаружена капсула с цезием.
В пятницу, 5 апреля, в российском городе Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации после того, как местный житель случайно обнаружил, что в одном из промышленных районов города резко подскочил уровень радиации.
Об этом сообщает издание "Новая газета" со ссылкой на волонтеров группы дозиметрического контроля, приехавших в упомянутый район раньше сотрудников МЧС.
По их словам, дозиметр на месте ЧП в пиковом значении показывал до 800 микрозивертов, что в 1600 раз больше безопасного значения.
Источник радиоактивного загрязнения волонтерам самостоятельно не удалось выявить, они лишь определили территорию, где "фонило" больше всего.
Со временем сотрудники МЧС огородили территорию 30 на 30 метров, где обнаружили капсулу с цезием от дефектоскопа. Находку поместили в защитный контейнер и вывезли на утилизацию.
Снять режим ЧП в Хабаровске администрация города планирует в понедельник, 8 апреля. До этого времени на месте, где была обнаружена капсула, будет проводиться мониторинг.
Местных жителей уверяют, что окружающей среде и людям больше ничего не угрожает.
Напомним, в прошлом году в Свердловской области РФ на входящем в состав корпорации "Росатом" Уральском электрохимическом комбинате разгерметизировался баллон с обедненным гексафторидом урана. Жителей города Новоуральска, где расположено предприятие, власти тоже призывали не паниковать.
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