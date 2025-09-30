Чрезвычайная ситуация в Германии: военный самолет обстреляли пиротехникой во время взлета

Транспортный самолет ВВС Германии обстреляли фейерверками

Реклама

В Нижней Саксонии произошел серьезный инцидент: транспортный самолет C130 Люфтваффе (Военно-воздушных сил Германии) попал под обстрел пиротехническим снарядом вскоре после взлета. На место происшествия была направлена не только полиция, но и следователи.

Об этом сообщила местная газета Cellesche Zeitung со ссылкой на ВВС Германии.

Инцидент на аэродроме Витценбрух

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 26 сентября, на военном аэродроме Витценбрух близ города Целле, когда взлетал самолет C130. Экипаж заметил яркую вспышку, после чего раздался громкий хлопок.

Реклама

По информации журналистов, пиротехнический снаряд, похожий на новогодний фейерверк, поднялся на высоту около 500 метров от самолета. Однако представители ВВС не смогли подтвердить, что именно произошло.

«Самолёт не был поражен, для экипажа также опасности не было», — заявил спикер ВВС в Берлине.

Стоит отметить, что самолет C130 находился на аэродроме Целле временно, его база – французско-германская эскадрилья Геркулес в городе Эвре.

В расследование включилась военная полиция

После инцидента к расследованию, кроме гражданской полиции, привлекли фельдьегеров (военную полицию). эту информацию подтвердил представитель Люфтваффе. Пока следствие не может однозначно сказать, был ли это целенаправленный обстрел транспортного самолета или случайность.

Реклама

Полиция возбудила уголовное дело по статье об «опасном вмешательстве в воздушное движение». После происшествия территорию вокруг казарм Иммельманна обыскивали фельдьегеры и полиция, а также была задействована собака-искатель взрывчатки, однако ничего, что касалось бы преступления, найдено не было. В кругах Бундесвера отмечают, что подобные инциденты с военными самолетами являются редкостью, хотя случаи ослепления пилотов лазерными указками случаются регулярно.

Напомним, возле Калининграда подвергся GPS-атаки самолет с министершей обороны Испании. Военный самолет Испании столкнулся с попыткой глушения навигации.