Чрезвычайная ситуация в космосе: астронавтов NASA готовили к побегу с МКС

Международная космическая станция / © pixabay.com

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В пятницу, 5 июня, NASA приказало астронавтам миссии Crew-12 на борту Международной космической станции подготовиться к возможной эвакуации из-за новой утечки воздуха в российском сегменте орбитального комплекса. На время проведения ремонтных работ экипаж уже находился внутри пристыкованного космического корабля Crew Dragon.

Об этом сообщила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс в социальной сети X.

По ее словам, из-за ухудшения ситуации с утечками воздуха в переходном тоннеле российского служебного модуля «Звезда» агентство перевело четырех участников миссии SpaceX Crew-12 и астронавта NASA Криса Уильямса в режим повышенной готовности.

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Астронавтам приказали надеть скафандры и перейти к кораблю Dragon, который в случае необходимости мог быть использован для экстренной эвакуации.

В состав экипажа Crew-12 входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, французский астронавт Софи Адено и российский космонавт Андрей Федяев. Крис Уильямс, который прибыл на станцию на корабле «Союз МС-28», в случае развития чрезвычайной ситуации должен был бы покидать МКС вместе с российским экипажем.

Как отметила Стивенс, трещины и утечки воздуха в переходном тоннеле модуля «Звезда» остаются предметом беспокойства NASA в течение длительного времени. Американские и российские специалисты совместно работают над установлением причин повреждений и поиском окончательного решения проблемы.

Впоследствии «Роскосмос» сообщил о приостановке запланированных ремонтных работ для дополнительного анализа полученных данных. После этого NASA отменило режим повышенной готовности, а членам экипажа разрешили покинуть корабль Dragon и вернуться к выполнению штатных операций на борту МКС.

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По словам пресс-секретаря NASA, агентство продолжает координацию действий с «Роскосмосом» и международными партнерами для устранения проблемы утечек воздуха на станции.

Утечка воздуха с МКС — что известно

Напомним, на Международной космической станции (МКС) снова зафиксировали утечку воздуха из российского модуля, которая создает риск серьезной аварии и может заставить астронавтов экстренно покинуть орбитальную станцию.

Первые признаки утечки на МКС зафиксировали еще в сентябре 2019 года в переходном тоннеле PrK, который соединяет стыковочный порт с российским сервисным модулем «Звезда».

К 2024 году уровень утечки воздуха фактически удвоился, после чего NASA назвало проблему одной из самых серьезных угроз безопасности станции.

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в 2025 году агентство сообщало об успешном ремонте и стабилизации ситуации, а в начале 2026 года даже заявило о достижении «стабильной конфигурации». Однако новая утечка свидетельствует о том, что проблема так и не была окончательно устранена.

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