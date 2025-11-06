Чрезвычайная ситуация в Швеции: небо над международным аэропортом закрыли из-за неизвестного дрона

Аэропорт в Швеции / Архивное фото

Реклама

Воздушное пространство над шведским аэропортом Landvetter близ Гетеборга было закрыто вечером четверга, 6 ноября, сразу после того, как над аэродромом заметили по меньшей мере один неизвестный дрон . Эта информация привела к полной остановке полетов, поскольку безопасность пассажиров и экипажей является абсолютным приоритетом.

Об этом сообщает Aftonbladet.

Отмена рейсов и полицейская работа

Инцидент сразу повлиял на авиасообщение. В частности, два международных рейса, следовавших из Мюнхена и Франкфурта, были перенаправлены в Копенгаген. Также был отменен ряд вылетов и прилетов в аэропорт Landvetter.

Реклама

«Я могу подтвердить, что дроны были замечены у Ландветтера. В настоящее время движение приостановлено», — заявил Бьорн Ставас из Управления гражданской авиации Швеции.

Несколько полицейских патрулей были немедленно вызваны в аэропорт для выяснения обстоятельств. Правоохранители пытаются контролировать ситуацию и установить, кто руководил беспилотником и с какой целью. По словам полиции, ситуация сейчас находится на ранней стадии расследования.

Почему небо остается закрытым

Решение о закрытии воздушного пространства приняла компания Swedavia, управляющая государственными аэропортами Швеции. Представители компании заявили, что воздушное пространство будет оставаться закрытым, пока полиция не завершит свое расследование и не убедится в полной безопасности.

«Воздушное пространство над Ландветтером пока закрыто из-за индикации подозрения на дрон. Безопасность всегда на первом месте, и воздушное пространство закрыто, пока полиция ведет расследование», — написала в электронном письме Сюзанна Норман, операционная директор Swedavia.

Реклама

В последнее время подобные инциденты с дронами вблизи аэропортов случались и в других европейских странах, в частности в Брюсселе, Льеже, Ганновере и Копенгагене, что усугубляет обеспокоенность угрозами безопасности гражданской авиации в Европе.

Напомним, на днях неизвестные дроны парализовали работу двух крупных аэропортов в ЕС. Аэропорты Брюсселя и Льежа приостановили работу на час, тысячи пассажиров не смогли вовремя вылететь или были перенаправлены в другие аэропорты.