Чрезвычайная ситуация во Франции: на военной базе открыли огонь по неизвестным дронам

Французские военные открыли огонь по неизвестным дронам над базой ВМС

Французские военные сообщили о серьезных нарушениях безопасности на стратегическом объекте в регионе Финистер. Морские пехотинцы, охраняющие военно-морскую базу Иль-Лонг, открыли огонь по беспилотникам , незаконно вошедшим в воздушное пространство над местом базирования атомных подлодок.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники в жандармерии.

Пять дронов и стрельба

Инцидент произошел вечером четверга, 4 декабря, около 19.30. Технические средства обнаружили пять беспилотников над территорией базы, расположенной в бухте Бреста. Именно здесь базируются французские субмарины с баллистическими ракетами, служащие основой ядерного сдерживания страны.

Охрана объекта мгновенно отреагировала на угрозу. Была развернута система борьбы с дронами, а батальон морских фузиллеров произвел несколько выстрелов по целям.

Представитель морской префектуры Гийом Ле Раль заверил, что "чувствительная инфраструктура не находилась под угрозой".

Цель – запугивание

Морская префектура Атлантики объявила о начале расследования. Происхождение дронов пока не установлено, и прокуратура пока воздерживается от комментариев. Однако военные предполагают, что целью этой акции могло быть психологическое давление.

«Целью было обеспокоить население», — предположил представитель префектуры.

Стоит отметить, что видимость того вечера была идеальной из-за полнолуния.

Подобные инциденты в последнее время не редкость. В Северной Европе участились сообщения о полетах дронов над аэропортами и военными объектами. Лидеры европейских стран часто видят в этом «руку Москвы».

Напомним, в тот же день неизвестные дроны пытались атаковать самолет, на борту которого находился президент Украины Владимир Зеленский, направлявшийся с визитом в Ирландию. Беспилотники вроде бы были замечены палубными наблюдателями корабля ирландских военно-морских сил.