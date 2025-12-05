- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 2 мин
Чрезвычайная ситуация во Франции: на военной базе открыли огонь по неизвестным дронам
Военно-морские силы Франции были вынуждены применить оружие для защиты одного из самых секретных объектов страны. Над военной базой, где дислоцируются атомные подлодки, зафиксировали целую группу неизвестных беспилотников и открыли по ним огонь.
Французские военные сообщили о серьезных нарушениях безопасности на стратегическом объекте в регионе Финистер. Морские пехотинцы, охраняющие военно-морскую базу Иль-Лонг, открыли огонь по беспилотникам , незаконно вошедшим в воздушное пространство над местом базирования атомных подлодок.
Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники в жандармерии.
Пять дронов и стрельба
Инцидент произошел вечером четверга, 4 декабря, около 19.30. Технические средства обнаружили пять беспилотников над территорией базы, расположенной в бухте Бреста. Именно здесь базируются французские субмарины с баллистическими ракетами, служащие основой ядерного сдерживания страны.
Охрана объекта мгновенно отреагировала на угрозу. Была развернута система борьбы с дронами, а батальон морских фузиллеров произвел несколько выстрелов по целям.
Представитель морской префектуры Гийом Ле Раль заверил, что "чувствительная инфраструктура не находилась под угрозой".
Цель – запугивание
Морская префектура Атлантики объявила о начале расследования. Происхождение дронов пока не установлено, и прокуратура пока воздерживается от комментариев. Однако военные предполагают, что целью этой акции могло быть психологическое давление.
«Целью было обеспокоить население», — предположил представитель префектуры.
Стоит отметить, что видимость того вечера была идеальной из-за полнолуния.
Подобные инциденты в последнее время не редкость. В Северной Европе участились сообщения о полетах дронов над аэропортами и военными объектами. Лидеры европейских стран часто видят в этом «руку Москвы».
Напомним, в тот же день неизвестные дроны пытались атаковать самолет, на борту которого находился президент Украины Владимир Зеленский, направлявшийся с визитом в Ирландию. Беспилотники вроде бы были замечены палубными наблюдателями корабля ирландских военно-морских сил.