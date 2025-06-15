Чрезвычайная спасательная операция: туристов, пораженных молнией, спустили с горы в Колорадо

Спасатели извлекли с горы пострадавших туристов / Иллюстративное изображение

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В горах Колорадо прошла чрезвычайная спасательная операция. Двух мужчин, которых поразила молния , сняли с горной вершины с помощью вертолета. По данным спасателей, это были самые высотные спасательные работы с использованием вертолета в истории этого горного штата США.

Об этом сообщает AP News.

Один из пострадавших на пятницу находился в больнице в стабильном состоянии, тогда как другой после оказания медицинской помощи уже был выписан.

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Опасное происшествие на горе Торрейс-Пик

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 12 июня, у вершины Торрейс-Пик — горы высотой 4 360 метров, расположенной примерно в 64 км к западу от города Денвер. Торрейс-Пик считается 11-й по высоте вершиной в Колорадо и всего на 60 метров уступает самой высокой горе штата - Маунт-Элберт.

Мужчины из Нью-Йорка, имена которых не разглашаются, решили покорить вершину во время своей туристической поездки, сообщил Джейк Смит, представитель информационной службы Alpine Rescue Team.

Приблизительно в 17:00 они впервые обратились за помощью, поскольку сбились с курса, поднимаясь по сложному маршруту. Существует также другой путь, не требующий специального альпинистского снаряжения или опыта.

«Похоже, они не имели большого опыта. Я думаю, это, вероятно, была просто недостаточной осведомленностью», — отметил Смит, который был среди спасателей на земле.

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Спасатели помогли мужчинам вернуться на маршрут, и те добрались до вершины. Однако через несколько минут один из них снова позвонил и сообщил, что их ударило молнией.

Рекордная спасательная операция

Около 30 спасателей отправились в горы пешком, тогда как другая команда задействовала вертолет Blackhawk Национальной гвардии Колорадо. С его помощью более тяжелораненого мужчину, который был без сознания и в критическом состоянии, сняли с вершины с помощью лебедки с высоты 4330 метров. Его доставили в карету скорой помощи, затем в местную больницу, а оттуда — в госпиталь в Денвере, где есть отделения для лечения ожогов.

Вертолет совершил еще один вылет около полуночи, чтобы забрать менее пострадавшего мужчину, частично приземлившись на горе.

Спасатели сообщили, что предыдущий рекорд по высотному вертолетному спасению в Колорадо составлял 4 175 метров.

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Туристам и альпинистам часто советуют совершать восхождение утром и избегать высокогорных районов Скалистых гор в летние послеобеденные часы. Грозы здесь распространены и могут развиваться внезапно, сопровождаясь опасными молниями, градом и резким падением температуры.

Напомним, в бразильском Сан-Паулу молния попала в самолет во время стоянки в аэропорту. По данным метеорологов, самолеты попадают под удар молнии только раз или два раза в год.