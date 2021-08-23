"Чрезвычайно недружественное мероприятие": в Кремле отреагировали на проведение саммита "Крымская платформа"

Саммит посвящен деоккупации аннексированного Россией полуострова.

В Кремле международный саммит "Крымская платформа" с деоккупации полуострова, который открылся 23 августа в Киеве, назвали "чрезвычайно недружественным антироссийским мероприятием".

Об этом сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает "УНИАН".

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Для нас категорически неприемлемы подобные утверждения относительно "российского региона ", по Крыму. И в этом плане отношения абсолютно однозначное — относимся как к антироссийскому мероприятию", — ответил Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к "Крымской платформе".

Напомним, 23 августа в Киеве открылся саммит "Крымской платформы", в котором принимают участие представители более 40 стран, в частности, президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

Президент Польши начал выступление на украинском языке на "Крымской платформе"

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