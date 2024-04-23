Что больше всего испугало Путина перед инаугурацией: мнение оппозиционера

Не исключено, что по Кремлю в этот день улетят беспилотники.

Владимир Путин очень возмущен решением США о финансовой помощи для Украины, которая может изменить ситуацию на фронте. Диктатор очень боялся этого перед инаугурацией.

Такое мнение 24 канала озвучил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

"Путину уже испортили инаугурацию самим фактом, что за помощь для Украины проголосовали", – отметил Сергей Жирнов.

В РФ истерика

Решение Штатов вызвало подлинную истерику в России. Как акцентирует Жирнов. Там понимали, что это произойдет, так что морально готовилась к этому. Впрочем, в Кремле была надежда, что политическая борьба между Джо Байденом и Дональдом Трампом затянется надолго – до выборов в США 5 ноября 2024 года.

"Путин надеялся, что никакого пакета помощи для Украины не поступит. Но неожиданно для Кремля за него проголосовали. Психологическое влияние этого решения уже есть", — подчеркнул он.

По предположению экс-сотрудника КГБ, во время инаугурации Путина по Кремлю могут ударить беспилотники, как это было 3 мая 2023 года.

"Будет смешно, если Путин будет ехать на свой бронированный автомобиль в Кремль, и к нему туда прилетят беспилотники", — отметил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России.

Ранее говорилось, что за последние две недели от российского президента Владимира Путина не видно и следа. Его внезапное исчезновение может стать причиной подготовки к инаугурации.

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