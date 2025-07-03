Что будет делать Европа после заморозки помощи США Украине: премьер Дании сделала заявление

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен / © Associated Press

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Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прокомментировала прекращение поставок оружия, выразив надежду, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины, а через Украину и поддержку Европы.

Об этом она заявила в ходе общения с медиа совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским, Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляен 3 июля.

«Я считаю, важно сказать всем партнерам, что война в Украине не касалась только Украины, она касается всей Европы. И именно поэтому, если мы хотим защитить Европу, Украину и НАТО, то мы должны быть уверены в том, что Украина получает ту помощь, которая ей необходима. Мы, конечно, надеемся, что США продолжат поддержку Украины и через Украину поддержку Европы», — сказала премьер-министр.

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Она заверила, что в случае «пробелов» европейские партнеры Украины приложат усилия для поддержки.

«Если будут какие-то пробелы, то я лично верю, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы их восполнить… Я горжусь тем сотрудничеством, которое у нас есть в производстве в Украине», — сказала она.

Премьер-министр Дании также рассказала о следующих шагах европейских лидеров по поддержке Украины.

«Хочу донести другим лидерам Европы, что у вас больше потенциальной возможности по производству, чем у нас. Но я уверена, что вы сможете производить критически важные средства в Украине, если мы сможем найти финансовые средства для этого. Поэтому думаю, что это будет следующим шагом для Европы», — сказала она.

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Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен также, как и премьер-министр Дании, подчеркнула, что поддержка Украины оружием является приоритетом, и для этого существуют необходимые финансовые инструменты.

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