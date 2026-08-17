Что будет делать НАТО, когда Путин атакует страны Балтии: BILD называет три стратегии

BILD рассекретил план НАТО против агрессии РФ / © ТСН.ua

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НАТО все более тщательно готовится к возможному нападению России. Уже разработаны конкретные планы на случай, если Владимир Путин прикажет своим войскам вторгнуться, например, в страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва). Главные цели НАТО: остановить вторжение войск и значительно ослабить Россию.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

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В частности, речь идет о трех стратегиях того, как Запад намерен нанести ответный удар. Они составляют Концепцию сухопутных боевых действий НАТО. Концепцию в основном разработал майор США Эндрю Пингри.

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Если войска Путина будут атаковать страны Балтии ракетами и беспилотниками, а затем наступать танками, как это было в Украине, НАТО намерено сначала остановить ракетные удары. Для этого истребители, ракеты и беспилотники должны вывести из строя российские ракетные системы. Одной из целей является Калининград, где размещены многочисленные системы ПВО и ракет.

Одновременно вдоль границ с Россией и Белорусью создается «автономная зона». Она должна служить защитным барьером. В этой зоне с врагом сразятся только дроны и беспилотные военные транспортные средства. Солдаты НАТО там не размещены. Если русские солдаты продолжат проникновение в этот район, их должны остановить эти дроны и транспортные средства.

У украинцев могут возникнуть вопросы, насколько это реалистично, учитывая опыт ВСУ, где, несмотря на все отряды БПЛА, пехота до сих пор играет главную роль.

На следующем этапе НАТО намерена атаковать внутри России. С этой целью спецподразделения должны уничтожить ключевые военные и поставки в путинскую Россию. К ним относятся, например, аэродромы, оружейные заводы, мосты и железные дороги, по которым Россия перевозит войска и технику на фронт. НАТО также планирует использовать в этой операции россиян, противостоящих Путину. Цель состоит в том, чтобы массово ослабить российские линии поставки и предотвратить дальнейшие волны атак.

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Военный альянс также планирует создать «воздушный мост». Дроны и работы будут доставлены в Россию самолетами. Их миссия будет включать уничтожение аэродромов и военных баз.

В своей концепции Альянс отмечает, что не намерен завоевывать Россию. Целью же является отвержение российских наступательных сил к границе. Примечательно, что военные чиновники не хотят, чтобы их планы оставались в тайне. Напротив. С их точки зрения, сдерживание работает только тогда, когда противник — в этом случае Путин и его войска — точно знает, чего ожидать в случае нападения на страну НАТО.

Ранее стало известно, что Россия строит у границ НАТО: обнаружено 10 секретных баз.

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