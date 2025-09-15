Что будет делать Путин после военных учений "Запад-2025": есть три сценария

Владимир Путин / © Getty Images

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2025» вблизи границ Польши подходят к концу. В Европе растут опасения, что 30 тысяч военных, вовлеченных в маневры, могут быть использованы для нападения на одну из стран НАТО. По аналогии с тем, как Россия вторглась в Украину после учений Запад-2021.

Об этом пишет BILD.

На этот раз НАТО открыто готовится к такому сценарию. В странах Балтии уже были проведены учения Quadriga по отработке обороны восточных границ. Кроме того, Польша, Германия и другие страны активно увеличивают инвестиции в свои вооруженные силы. Немецкие политики привлекли значительные средства (до 1 трлн. евро) на перевооружение и инфраструктуру, а в ЕС строятся новые военные заводы.

По мнению политического обозревателя BILD Петера Тиде, перед Путиным теперь есть три варианта развития событий:

Вариант 1: Войска останутся на месте как постоянная угроза Западу.

Вариант 2: Войска с территории Белоруссии сразу после учений вторгнутся в Украину.

Вариант 3: Пока основное внимание мира приковано к Беларуси, Россия может совершить нападение в другом месте.

Петер Тиде считает, что Путин демонстрирует силу, в то время как страны НАТО еще не полностью готовы. В качестве примера он приводит недавнюю атаку беспилотников на Польшу, во время которой из 25 БПЛА было сбито лишь три.

По словам обозревателя, уничтожение каждого дрона стоило около 400 тысяч евро, что свидетельствует о неэффективности обороны. Тиде резюмирует, что европейцы ведут себя как «35-летний ребенок, переехавший от родителей и столкнувшийся со взрослыми проблемами».

Напомним, в рамках совместных российско-белорусских учений «Запад-2025» Балтийский флот РФ провел тренировки в Калининградской области. Согласно официальному заявлению, во время второго этапа учений морские пехотинцы отрабатывали сражение с десантом условного противника, используя стрелковое оружие и бронетранспортеры БТР-82А.

в ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью на фоне совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В Москве говорят, мол, удивлены таким решением Варшавы.

Также сообщалось, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025», которые должны закончиться 16 сентября, не представляют непосредственной угрозы вторжения в Украину.