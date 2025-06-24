Что будет делать Турция для прекращения войны в Украине: Эрдоган заинтриговал заявлением

Эрдоган о переговорах между Украиной и РФ / © Associated Press

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Турция и дальше будет прилагать усилия для прекращения войны России против Украины и будет предпринимать шаги для продолжения Стамбульского процесса. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил перед отбытием на саммит НАТО в Гааге.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы сыграли важную роль в принятии и внедрении решений по обмену пленными и телами. Мы планируем новые шаги по продолжению Стамбульского процесса», — отметил Эрдоган.

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По его словам, в Гааге будет заявлено о том, что Турция прилагает дипломатические усилия для прекращения войны, не вредя при этом своим обязательствам перед Альянсом.

Эрдоган напомнил, что «после трехлетнего перерыва мы собрали стороны вместе в Стамбуле».

Ранее сообщалось, на фоне полномасштабной войны в Украине нынешний саммит НАТО в Гааге, начавшийся во вторник, 24 июня, стремится продемонстрировать единство Альянса. Однако, за кулисами, европейские чиновники отдают себе отчет в сложности ситуации: администрация президента США Дональда Трампа не изъявляет желания оказывать новую военную помощь Киеву, а уже утвержденные ранее поставки оружия времен администрации Байдена заканчиваются.