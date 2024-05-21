Что будет, если РФ перейдет красную линию с ядерным оружием: дипломат о действиях Запада

По его мнению, Запад будет реагировать только после реальных действий Кремля.

Оценивать вероятность применения Россией ядерного оружия нужно не по словам пропагандистов, а по реальным действиям.

Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает "Эспрессо".

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"Я смотрю внимательно на эти угрозы не столько с точки зрения сегодняшних заявлений, сколько с точки зрения конкретных действий. То есть я понимаю, что без тестирования имеющихся боеприпасов ядерного оружия, например тактического ядерного оружия невозможно дальше двигаться. Сначала должен быть тест, который в принципе можно провести без взрыва, здесь не буду вдаваться в подробности, но есть такой вариант, который американцы (я так понимаю) недавно использовали", – сказал Чалый, имея в виду ядерные испытания, проведенные Штатами в Неваде.

Дипломат не исключает, что Путин действительно может поручить провести испытания ядерного оружия. Чалый напомнил, что в последний раз это произошло в 1996 году.

"Без этого двигаться дальше невозможно, поэтому есть определенные шаги, предшествующие действиям каких-то угроз. Сейчас мы находимся на этапе эскалации ядерных угроз, нарушения системы сдерживания, нарушения системы международно-правовой, выхода основных игроков из договоров, выхода России из договора или отзыва своей позиции по договору о ядерных испытаниях и другие", – отметил Чалый.

Он отмечает, что применение Россией ядерного оружия откроет "ящик Пандоры". И около двух десятков стран скоро будут готовы легализовать свой ядерный статус.

По его мнению, Запад будет реагировать только после реальных действий Кремля.

"По моему сегодняшнему убеждению, если Россия пересечет эту красную линию, то следствием станет эспланадная эскалация, если можно сказать, очень резкий подъем ставок и завершение войны России против Украины. Это точно, потому что тогда США и другие страны не смогут быть в стороне, они вынуждены будут конвенционными вооружениями принять участие, нанести удар, потому что дальше допускать эскалации со стороны России – они этого не сделают, а стратегическое ядерное оружие в США сейчас гораздо более мощное, чем в России", – подытожил Валерий Чалый.

Напомним, что сегодня, 21 мая, Минобороны РФ показало кадры ядерных учений.

Ранее нардеп Егор Чернев ответил, может ли РФ применить ядерное оружие в ответ на приезд в Украину инструкторов НАТО.

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