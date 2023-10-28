Что будет, когда Путин умрет: кто будет делить власть и возможность переворота в РФ

Мировые СМИ обсуждают сценарии наследования в Кремле после того, как анонимный Telegram-канал распространил новость о смерти президента РФ Владимира Путина.

Британское издание Independent назвало возможных кандидатов на пост президента России.

Михаил Мишустин

Нынешний премьер-министр Михаил Мишустин автоматически и легитимно становится лидером России.

Когда Путин все-таки умрет или внезапно уйдет в отставку, у Совета Федерации есть 14 дней, чтобы объявить досрочные президентские выборы. Если Совет Федерации не сможет справиться с поставленной задачей, временным исполняющим обязанности президента станет премьер-министр Михаил Мишустин.

Авторы материала отмечают, что перед Мишустиным стояла "незавидная задача по спасению экономики, но мало что сказал о российско-украинской войне", а источники, близкие к Кремлю, подтверждают, что он не знал о намерениях Путина осуществить полномасштабное вторжение.

Однако некоторые считают Мишустина маловероятным кандидатом на постоянное назначение, учитывая недостаточную популярность среди ближайшего окружения Путина, поклонников и подпевалов.

Сергей Кириенко

Это имя часто упоминается среди людей, которые могут возглавить страну — Кириенко входит в ближайшее окружение Путина. По информации кремлевских источников, у него практически ежедневный доступ к нынешнему президенту и поддерживает хорошие отношения с основными ключевыми фигурами в политической элите России. Учитывая провалы и недостатки российско-украинской войны, Сергея Шойгу больше нельзя рассматривать как предполагаемого кандидата на роль предшественника Путина.

Николай Патрушев

Секретарь Совбеза России Патрушев знаком с Путиным еще со времен работы в КГБ. По информации из инсайдерских источников, именно он был главным стратегом вторжения в Украину в 2014 и 2022 годах.

71-летний чиновник является одним из немногих людей, к которым прислушивается Путин. В то же время, согласно кремлевским инсайдам, на место преемника Путина претендует и сын Патрушева — Дмитрий, который сейчас является министром сельского хозяйства РФ.

Дмитрий Медведев

Медведев известен как один из самых близких союзников Путина, считается одним из его реальных потенциальных преемников. Медведев уже занимал пост президента с 2008 по 2012 годы и ушел в отставку по предварительной договоренности.

"Когда-то его считали на Западе умеренным голосом в Кремле, но он заработал репутацию плохого полицейского Путина, называя украинцев "тараканами" и выражая все более воинственные угрозы, связанные с ядерным оружием", — пишет издание.

Возможен ли переворот в РФ

Смерть диктатора может запустить некоторые процессы внутри РФ, но точно не станет финальной точкой в войне против Украины.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

"Путин хоть и диктатор, он не является полным олицетворением этого режима, поскольку условно путинский режим – это спайка бандитов и чекистов, которые, используя возможности российской спецслужбы, фактически захватили все рычаги управления государством внутри РФ" – отметил он.

Поэтому, как и в случае со смертью Сталина, советский строй не упал, так и в случае смерти Путина, безусловно, будет борьба среди его окружения, тех группировок, которые формируют скелет этого режима.

"Но это не означает автоматически, что произойдет какое-то немедленное разрушение этой конструкции, что прекратится война или ее основа — именно претензии на Крым. Это будет зависеть от обстоятельств, которыми будет сопровождаться смерть диктатора", — пояснил Полозов.

Напомним, один из анонимных российских Tелеграмм-каналов, позиционирующий себя как оппозиционный, сообщил, что Путин скончался вечером 26 октября, после чего в РФ началась подготовка к госперевороту, ведь "на сцену" хотели выпустить его двойника.

Читайте также: