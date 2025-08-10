- Дата публикации
Что будет по поставке оружия в Украину после переговоров на Аляске: генсек НАТО рассказал
Рютте заверил, что встреча Трампа и Путина не повлияет на поставку вооружения в Украину.
Опасения, что переговоры на Аляске будут в пользу России, бесполезны. Поставка оружия Украине продолжится вне зависимости от итогов предстоящей встречи между Трампом и Путиным.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью на телеканале ABC News.
Он заверил, что президент Трамп «оказывает невероятное давление на Россию».
«Тот факт, что он (Трамп — Ред.) снова открыл шлюзы, когда речь идет о летальном оружии, которое поставляют в Украину за деньги европейцев, но поставляют американцы. Поэтому это все четкое свидетельство того, что президент Трамп абсолютно непреклонен в том, чтобы довести эту войну до конца, но также и в том, чтобы максимально давить на Путина», — считает генсек НАТО.
Рютте отметил, что такая помощь дополняет уже имеющуюся поддержку со стороны Европы, в частности, инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
Он напомнил, что Украина уже получила первые два пакета помощи от Нидерландов и скандинавских стран, а в ближайшие дни и недели ожидаются новые объявления о помощи.
Напомним, кроме этого Рютте заявил, что на Аляске Трамп устроит Путину проверку, а «окончательного соглашения» о войне в Украине во время этой встречи заключено еще не будет.