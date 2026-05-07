Что будет после смерти Путина: разведка раскрыла имена вероятных преемников и угрозу хаоса в Кремле

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые ограничения в Москве накануне 9 мая, отметив, что Кремль изрядно обеспокоен возможностью появления беспилотников над Красной площадью. Однако, как свидетельствуют данные европейской разведки, у диктатора Кремля есть более веские причины для тревоги, чем просто украинские дроны.

Об этом пишет News Week.

Согласно документам, попавшим в СМИ, Владимир Путин все больше времени проводит в секретных подземных крепостях. Паранойя диктатора достигла пика: меры безопасности усилены до максимума, количество приближенных лиц сокращено до минимума, а любые коммуникации жестко ограничены.

В издании отмечают, что главная опасность путинского режима кроется в его архитектуре. В течение четверти века диктатор строил систему, в которой он является единственным арбитром и покровителем. Его крах оставит после себя политическую «черную дыру», которая может поглотить все государственное образование.

«Самым опасным станет момент, когда этот мужчина внезапно исчезнет», — отмечают аналитики.

Система «бандитской политики» России не предусматривает спокойную передачу власти, что делает любую смену лидера потенциально кровавой.

Кто «метит» в кресло диктатора

На фоне неудач на фронте и ареста заместителя министра обороны Руслана Цаликова в марте 2026 г. напряженность между ФСБ, Минобороны и Росгвардией обострилась. Разведка называет несколько фамилий тех, кто может попытаться заменить Путина:

Алексей Дюмин — бывший охранник Путина;

Сергей Кириенко — куратор внутренней политики Кремля;

Дмитрий Патрушев — сын влиятельного секретаря Совбеза Николая Патрушева.

Однако ни у одного из них нет того уровня контроля над фракциями, который имел Путин. В случае его смерти, согласно конституции, обязанности президента будет исполнять премьер Михаил Мишустин, но реальная власть станет объектом жестокой борьбы за закрытыми дверями.

Состояние российского общества по состоянию на май 2026 года взрывоопасно. По оценкам западных экспертов, число убитых и раненых россиян в войне против Украины достигло примерно 1 миллиона человек. Это миллионы травмированных семей, озлобленных бедностью и санкциями.

Отдельную угрозу представляют сотни тысяч ветеранов, возвращающихся с фронта.

В докладе Global Initiative отмечается: «Возвращение ветеранов, включая осужденных преступников, уже подпитывает насилие и организованную преступность, оказывая давление на социальные службы».

Западные союзники понимают, что Путин — это «старый дьявол», чьи методы уже хорошо известны. Внезапный коллапс на верхушке ядерного государства может создать еще больше проблем. Превентивная стратегия Запада сейчас сосредоточена на координации действий в случае эскалации или борьбы за власть в Москве.

Смерть Путина может решить одну большую проблему, но, по словам аналитиков, она способна породить еще десяток новых, превращая внутренний конфликт в России в «пекельное пламя», последствия которого ощутит вся Европа.

Напомним, в городах России массово упраздняют парады на 9 мая. Пока известно, что празднований не будет в 15 регионах. В частности, в Курской, Ленинградской, Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Чувашии. Кроме того, российские власти не будут проводить никаких торжественных мероприятий на оккупированных территориях Украины.

К слову, британские СМИ сообщали, что окружение Владимира Путина якобы все чаще называет его «старым» вместо прежнего прозвища «босс».

Также сообщалось об усугублении атмосферы страха среди российской элиты. Бывшая сотрудница Центробанка РФ Александра Прокопенко заявляла, что чиновники боятся открыто выражаться, а меры безопасности вокруг Путина стали беспрецедентными. По ее словам, часть оцепления диктатора считает, что война нанесла серьезный удар по экономике России.

